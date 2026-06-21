Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die SG Fischbach-Weiler gewinnt erstes Aufstiegsspiel
Die SG Fischbach-Weiler entscheidet das erste Aufstiegsspiel zur Fußball-Bezirksliga gegen die SG Riedböhringen/Fützen mit 1:0 für sich. 400 Zuschauer sehen eine Partie auf mäßigem Niveau.
Die SG Fischbach-Weiler hat das Relegationsspiel gegen die SG Riedböhringen/Fützen mit 1:0 (0:0) gewonnen. Im Hinspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga trafen am Samstagnachmittag in Fischbach der Vizemeister der Kreisliga A, Staffel eins, auf den Vizemeister der Kreisliga A, Staffel zwei. Die Gastgeber setzten sich knapp mit 1:0 durch. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.