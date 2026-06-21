 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Die SG Fischbach-Weiler gewinnt erstes Aufstiegsspiel

Tor aus kurzer Entfernung

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Spannende Zweikämpfe lieferten sich die SG Fischbach-Weiler (helle Trikots) gegen die SG Riedböhringen/Fützen.
Spannende Zweikämpfe lieferten sich die SG Fischbach-Weiler (helle Trikots) gegen die SG Riedböhringen/Fützen. – Foto: Heinz Wittmann

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SG Riedböhringen/Fützen

Die SG Fischbach-Weiler entscheidet das erste Aufstiegsspiel zur Fußball-Bezirksliga gegen die SG Riedböhringen/Fützen mit 1:0 für sich. 400 Zuschauer sehen eine Partie auf mäßigem Niveau.

Die SG Fischbach-Weiler hat das Relegationsspiel gegen die SG Riedböhringen/Fützen mit 1:0 (0:0) gewonnen. Im Hinspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga trafen am Samstagnachmittag in Fischbach der Vizemeister der Kreisliga A, Staffel eins, auf den Vizemeister der Kreisliga A, Staffel zwei. Die Gastgeber setzten sich knapp mit 1:0 durch. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.