Die SG FC Dreistern II / TSV Feldkirchen II mit dem nächsten 3er

Die Ausgangslage der Begegnung war für beide Mannschaften absolut identisch. Beide Teams wollen beweisen, dass Sie dieses Jahr nichts mit dem Kampf um den Abstieg zu tun haben wollen. Deshalb galt heute für beide Mannschaften: 3 Punkte holen und sich damit von den hinteren Plätzen entfernen.

Von der ersten Minute an wurde den Putzbrunnern kaum Platz gewährt Mit einigen Veränderungen in der Taktik zum letzten Spiel hat man die Gäste aus Putzbrunn erstmal weit weg vom eigenen Kasten halten udn schon früh unter Druck gesetzt. In der 16. Minute landete dann ein versuchter Befreiungsschlag bei Stefan Lex, der den Ball dann aus ca. 35 Metern sehenswert ins lange Eck setzte und die Fans zum Jubeln.Zur 20. Minute konnte dann Volkan Balik den Spielstand auf 2:0 erhöhen: Marco Lux setzte sich dabei erst gegen seinen Gegenspieler durch und brachte dann eine Flanke genau auf den Fuß von Balik, der sich mit dem ersten Kontakt drehte, den Verteidiger aussteigen ließ und überlegt das Spielgerät am Keeper vorbeischob.

Kurz vor der Halbzeit hatte Luciano Ripa noch das 3:0 auf dem Fuß. Er setzte den Ball aber doch noch nur den rechten Pfosten, den Nachschuss von Aurel Hamiti konnte der Putzbrunner Verteidiger noch spektakulär klären, nachdem der Torwart schon geschlagen war. Zur Halbzeit gab es kaum einen Zweifel, wer als Sieger vom Platz gehen sollte und mit einer komfortbalben 2:0 Führung ging es für die SG in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit wurden die Putzbrunner dann aktiver und erhöhten das Risiko, sodass Sie sich auch mehr Chancen erarbeiten konnten. Sämtliche Versuche parierte allerdings Paul Schmidt souverän und behielt auch bis zum Ende die weiße Weste. Das Spiel war in der stark umkämpft, die SG wollte mit noch einem Treffer alles klarmachen, während Putzbrunn einen Anschlusstreffer brauchte. Den Putzbrunnern fehlte die notwendige Präzsion, dem Gastgeber fiel es schwer Konter entsprechend überlegt auszuspielen. Grundsätzlich verzeichnete der Gast aus Putzbrunn in Hälfte zwei ein leichtes Chancenplus.