 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ligavorschau

Die SG Eschenburg stellt sich auf mehr Ballbesitz ein

Teaser KOL WEST: +++ Der Absteiger zählt in der Fußball-Kreisoberliga zum Kreis der Titelkandidaten und nährt diese Einschätzung mit einem 8:0-Testspielsieg über Silberg/Eisenhausen +++

von Redaktion · Heute, 22:01 Uhr · 0 Leser
Szene aus der vergangenen Gruppenliga-Saison: Eschenburgs Luca Knittel (l.) im Duell mit Mohamed Enis Khalfaoui vom SC Waldgirmes II. © Lorenz Pietzsch
Szene aus der vergangenen Gruppenliga-Saison: Eschenburgs Luca Knittel (l.) im Duell mit Mohamed Enis Khalfaoui vom SC Waldgirmes II. © Lorenz Pietzsch

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KOL West
SG Eschenburg

Eschenburg. Viel hat sich bei der SG Eschenburg in den vergangenen Wochen nicht verändert. In Simon Reiprich (FV Breidenbach), Mika Körner, Samuel Schwehn und Tom Gräf (alle aus der eigenen Jugend) begrüßte Trainer Yannick Weber während der Vorbereitungsphase eine überschaubare Anzahl an Neulingen. Und doch ist einiges anders. In der Fußball-Gruppenliga befand sich die SG Eschenburg oft in der Außenseiterrolle. In der Kreisoberliga zählt sie zu den Titelfavoriten.

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