Die SG Eschenburg stellt sich auf mehr Ballbesitz ein

Eschenburg. Viel hat sich bei der SG Eschenburg in den vergangenen Wochen nicht verändert. In Simon Reiprich (FV Breidenbach), Mika Körner, Samuel Schwehn und Tom Gräf (alle aus der eigenen Jugend) begrüßte Trainer Yannick Weber während der Vorbereitungsphase eine überschaubare Anzahl an Neulingen. Und doch ist einiges anders. In der Fußball-Gruppenliga befand sich die SG Eschenburg oft in der Außenseiterrolle. In der Kreisoberliga zählt sie zu den Titelfavoriten.