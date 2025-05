Die SG Eschenburg spielt gegen die SG Waldsolms auf Sieg

Eschenburg. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg geht es im Tabellenkeller heiß her – und mitten im Abstiegskrimi: die SG Eschenburg. Zwei Spieltage vor dem Saisonende steht das Team auf dem Relegationsrang – punktgleich mit gleich drei weiteren Teams. Am Sonntag um 15 Uhr steigt in Eibelshausen eines der wichtigsten Spiele der Saison gegen die SG Waldsolms – einen punktgleichen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.