Die SG Eschenburg glaubt wieder an sich Teaser KOL WEST: +++ Trainer Yannick Weber und die SG Eschenburg haben in der Fußball-Gruppenliga nach der Winterpause abgeliefert, auch wenn der Klassenerhalt nicht gelang. Die Saisonanalyse +++ von Redaktion · Heute, 19:03 Uhr · 0 Leser

Sascha Schick (l.) genießt bei der SG Eschenburg so etwas wie Kultstatus - egal ob in der Gruppenliga oder wie hier im Spiel der Eschenburger „Zweiten“ gegen Nico Schrecke und den TuS Driedorf. Trainer Yannic Weber sagt über ihn: „Er verkörpert in jedem Training und in jedem Spiel das, was du als Trainer oder Zuschauer sehen willst: Totale Hingabe an den Fußball. Damit kann er eine Mannschaft anstecken.“ (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

Eschenburg. Bei den Fußballern der SG Eschenburg ist die Enttäuschung nach dem Abstieg aus der Fußball-Gruppenliga riesengroß gewesen - vor allem nach dieser starken Rückrunde mit 24 Punkten. Am Dienstagabend ist Trainer Yannick Weber mit seinen Mannen in die Vorbereitung auf die Kreisoberliga-Saison 2026/2027 gestartet.