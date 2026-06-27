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Ligabericht
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Die SG Eschenburg glaubt wieder an sich
Teaser KOL WEST: +++ Trainer Yannick Weber und die SG Eschenburg haben in der Fußball-Gruppenliga nach der Winterpause abgeliefert, auch wenn der Klassenerhalt nicht gelang. Die Saisonanalyse +++
Eschenburg. Bei den Fußballern der SG Eschenburg ist die Enttäuschung nach dem Abstieg aus der Fußball-Gruppenliga riesengroß gewesen - vor allem nach dieser starken Rückrunde mit 24 Punkten. Am Dienstagabend ist Trainer Yannick Weber mit seinen Mannen in die Vorbereitung auf die Kreisoberliga-Saison 2026/2027 gestartet.