Die SG Ebnet/Kappel spielt zum zweiten Mal in der Verbandsliga

Zwei Frauenteams, 45 aktive Spielerinnen – die SG Ebnet/Kappel hat sich zu einer Adresse im Frauenfußball in Freiburg entwickelt. In der Saison 2025/26 spielt die erste Mannschaft in der Verbandsliga.

Wenn Andreas Lorenz über die Entwicklung bei seiner SG Ebnet/Kappel im Frauenbereich spricht, dann ist ihm ein gewisser Stolz auf das Geleistete anzumerken. Seit 16 Jahren ist Lorenz beim Freiburger Verein in verschiedenen Positionen dabei, aktuell als Jugendleiter und einer der Trainer der ersten Frauenmannschaft. In den zurückliegenden Jahren hat sich die Anzahl an Spielerinnen stetig erhöht, zwischenzeitlich gab es sogar mal drei Mannschaften. "Das war aber dann doch insgesamt sehr eng, daher sind wir nun wieder bei zwei Teams gelandet", berichtet Lorenz. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.