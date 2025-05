Rico Rebele (Mitte) ließ sich mit der SG Buchdorf/Daiting auch von einem Rückstand nicht beeindrucken. Am Ende hatte er die Hainsfahrter Silvan Egner (links) und Nico Leister abgehängt. – Foto: Szilvia Izsó

Die SG Buchdorf bleibt in Lauerstellung Kreisligist bezwingt den TSV Hainsfarth +++ Spitzenreiter Maihingen gibt sich keine Blöße +++ Spielausfall in Möttingen

Die SG Buchdorf/Daiting bleibt dem Spitzenreiter FC Maihingen auf den Fersen. Nach dem 3:1-Erfolg gegen den TSV Hainsfarth beträgt der Rückstand weiterhin nur vier Zähler. Damit ist die SG auch wieder punktgleich mit dem FSV Reimlingen, dessen Partie gegen den SV Holzkirchen verlegt wurde. Witterungsbedingt wurde die Partie des TSV Möttingen gegen den SV Ehingen/Ortlfingen abgesagt.



Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 90 Nach der Pause drehte die SG Buchdorf/Daiting auf und setzte sich gegen den TSV Hainsfarth mit 3:1 durch. Elias Leberle hatte in der 25. Minute für die Hainsfarther Führung gesorgt. Vom Elfmeterpunkt aus drehte Andreas Maier die Partie. Zunächst glich er in der 56. Minute zum 1:1 aus, vier Minuten später verwandelte er auch den zweiten Strafstoß zum 2:1. Simon Lux sorgte schließlich in der 81. Minute für den 3:1-Endstand, nachdem er von Richard Eidner mustergültig bedient worden war.Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Martin Faußner (Niederhofen) - Zuschauer: 90 Im Josef-Konle-Stadion musste sich die SSV Höchstädt mit einem 1:1 gegen den TSV Monheim begnügen. In der 36. Minute erzielte Lukas Felbinger das 0:1. Höchstädt lief dem Rückstand bis zur 66. Minute hinterher, dann war Mihael Zecevic zum 1:1 erfolgreich. In der Schlussphase musste Höchstädts Thomas Junginger für zehn Minuten vom Feld, doch Monheim konnte die Überzahl nicht ausnutzen.Schiedsrichter: Martin Faußner (Niederhofen) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Alexander Hartmann (Wortelstetten) - Zuschauer: 100 Eine Halbzeit lang konnte das Schlusslicht SG Wemding/Wolferstadt den Spitzenreiter ärgern, dann setzte sich der FC Maihingen doch mit 3:0 durch. In der 51. Minute brach Daniel Zekl den Bann und traf nach einer Vorlage von Jürgen Liebhard zum 1:0. Max Steger erhöhte in der 68. Minute auf 2:0, nachdem er von Max Thum bedient worden war. Jürgen Liebhard machte mit dem 3:0 in der 77. Minute alles kar, die Vorlage dazu kam von Aaron Stimpfle.Schiedsrichter: Alexander Hartmann (Wortelstetten) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Pascal Petermann (Holzheim) - Zuschauer: 150 Der TSV Oettingen konnte den frischgebackenen Donau-Pokalsieger SG Alerheim mit 3:2 bezwingen. Lucas Wessel brachte Oettingen in der 34. Minute in Führung, doch Robert Zwölfer glich schon 120 Sekunden später für per Elfmeter für die SGA aus. Kurz vor der Halbzeit gab es einen weiteren Elfmeter, den Philipp Dinkelmeier für Oettingen verwandelte. In der Schlussphase wurde es dann turbulent. Sebastian Hertle sorgte in der 82. Minute für den erneuten Ausgleich, doch Alexander Kamm sicherte den Sieg für Oettingen in der 87. Minute.Schiedsrichter: Pascal Petermann (Holzheim) - Zuschauer: 150