Die SG Bliesgau hält zum Re-Start alle Trümpfe in der Hand

Philipp Weber ist mit der SG Bliesgau auf dem Weg in die Landesliga – Foto: Thomas Hauer

Das Team um Spielertrainer Philipp Weber grüßt vor Beginn der Restrückrunde mit 41 Zählern und acht Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze, hat aber eine Partie mehr auf dem Konto als die engsten Verfolger DJK St. Ingbert, TuS Rentrisch und SVG Bebelsheim-Wittersheim.

Drei Tage später, am Mittwochabend muss Alschbach dann unter Flutlicht ein zweites Mal nachsitzen und empfängt den Dritten TuS Rentrisch. Der TuS, nur zwei Punkte hinter der DJK auf Platz drei gelistet, darf sich beim Aufsteiger keinen Ausrutscher erlauben, will man aufgrund der Tabellenkonstellation noch ein entscheidendes Wörtchen um den Aufstieg mitreden.

Schon am kommenden Sonntag, eine Woche bevor die Restrückrunde mit dem 17. Spieltag angepfiffen wird, wird es für die drei Verfolger ernst. Insgesamt stehen am kommenden Sonntag vier Nachholspiele auf dem Programm. Der Tabellenzweite, die DJK St.Ingbert tritt beim Kellerkind aus Wolfersheim an und würde mit einem Sieg den Abstand zum Spitzenreiter SG Bliesgau auf fünf Punkte verkürzen. Bebelsheim-Wittersheim, als Viertplatzierter hat es im Nachholspiel mit Aufsteiger SV Rohrbach II zu tun. Im Mittelfeld duellieren sich der Tabellenelfte SV Alschbach und die Zweite Mannschaft des SV Kirkel.

Ligaprimus SG Bliestal steht bei seiner Auftaktpartie eine Woche später, am ersten Märzwochenende, gegen den Tabellenzwölften aus Kirkel vor einer mehr als lösbaren Aufgabe. Die auswärts harmlosen Gäste konnten auf fremdem Terrain erst magere drei Zähler einfahren und dürften daher kaum eine besondere Herausforderung für den Spitzenreiter darstellen. Bereits zum Auftakt könnte Neuzugang Tobias Karmann im Kader stehen. Der 31-jährige Abwehrspieler wurde in der Winterpause vom Landesligisten SV Bübingen verpflichtet. Karmann, der in der Landesliga Süd sowohl für den SV Bübingen, als auch für den FC Kleinblittersdorf spielte, dürfte im Titelrennen für das Team von Trainer Philipp Weber mit seiner Erfahrung eine echte Verstärkung sein.

Aber auch die Verfolger haben den Kader in der Winterpause noch ergänzt. Die DJK St. Ingbert hat Torhüter Jan Heiderich von der Spvgg. Quierschied zurückgeholt. Heiderich gehörte zuletzt dem Quierschieder Landesligakader an. Der TuS Rentrisch hat gleich vier Neue geholt. Kevin Jüngst wurde aus Hühnerfeld zurückgeholt. Von der Reserve des Ligakonkurrenten St.Ingbert kam Hashem Sulaimann, aus Dudweiler der gestandene Bezirksligaspieler Sascha Sauer, sowie von der Zweiten Mannschaft der SG Bexbach, Isa Hodici.

Auch der FC Bierbach als Fünfter, sowie die SG Ommersheim-Erweiler/Ehlingen auf Platz Sechs sind mit 29 Punkten auf dem Konto noch nicht aus dem Rennen. Da beide aber bereits eine Partie mehr absolvierten als St. Ingbert, Rentrisch und Bebelsheim-Wittersheim muss man auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen und darf selbst bei derzeit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz nicht straucheln. Im Tabellenkeller sieht es für den SV Schwarzenbach II und die SG Hassel II düster aus. Beide stehen mit nur sechs Zählern am Tabellenende und haben bereits sechs Punkte Rückstand auf Aufsteiger Wolfersheim, der bei zwei Spielen weniger Rang 13 belegt. Da es wahrscheinlich nur einen Absteiger geben wird, weil die SG Kulti/Heckendalheim kurz vor Saisonbeginn zurückgezogen hat, wird es spannend sein zu beobachten, wer von den beiden derzeitigen Schlusslichtern die Klasse halten kann.

In Schwarzenbach hat man in der Winterpause noch einmal die Pferde gewechselt. Max Höh löste Michael Blatt an der Linie ab. Höh, der sowohl in der Schwarzenbacher Verbandsligamannschaft, als auch in der Zweiten Mannschaft aktiv war, trainierte zuletzt die SG Breitenbach in der B-Klasse Kusel/Kaiserslautern und soll die Zweite des SVS vor dem Abstieg retten.