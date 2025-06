Obergünzburgs Keeper Volkan Alici (Mitte) machte zwar große Sprünge, den Sieg des Vizemeisters SG Betzigau/Wildpoldsried konnte er allerdings nicht mehr verhindern. – Foto: Helmut Betz

Die SG Betzigau/Wildpoldsried bleibt auf Kurs Kreisligist verteidigt zweiten Platz und darf von der Bezirksliga träumen +++ Pforzen und Oberbeuren müssen in die Kreisklasse, Türksport Kempten und Oberstaufen gehen in die Abstiegsrelegation

Es ging ganz eng zu. Der zweite Platz in der Allgäuer Kreisliga Süd war hart umkämpft - und am Ende setze sich die SG Betzigau/Wildpolsdried aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs gegen den FC Füssen durch. Ebenso spannend ging es im Tabellenkeller zu, wo der TSV Oberbeuren und SV Pforzen letztlich das Nachsehen hatten und absteigen. Während Türksport Kempten (gegen den SV Stöttwang) und der TSV Oberstaufen (gegen den FC Immenstadt) den Klassenerhalt noch über die Relegation schaffen können.



Schiedsrichter: Jennifer Stützel (TSV Peiting) - Zuschauer: 120 Die SG Betzigau/Wildpoldsried behielt die Nerven, setzte sich beim TSV Obergünzburg mit 3:1 durch und trifft in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga nun zunächst auf den SV Obergg (Mittwoch, in Ronsberg). Lukas Liebmann brachte die SG schon in der 3. Minute in Führung. Obergünzburgs Tom Hummel glich in der 27. Minute aus und sorgte für Spannung - bis zur 60. Minute. Dann sorgte Lukas Liebmann für das 1:2. Marc Penz besiegelte den Betzigaur Sieg mit dem 1:3 in der 66. Minute.Schiedsrichter: Jennifer Stützel (TSV Peiting) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 80 Im Stadtderby setzte sich der FC Türksport Kempten mit 1:0 beim TSV Kottern II durch und wahrte die Chance auf den Klassenerhalt. Das einzige Tor fiel kurz vor der Halbzeit, als Kotterns Kevin Herbrig unglücklich ins eigene Netz traf. Kotterns Bemühungen, wenigstens einen Punkt zu ergattern, bekamen in der Schlussphase zwei Dämpfer. Sükrü Bayram erhielt in der 81. Minute eine Zeitstrafe, sein Teamkollege Christopher Wegrath in der 88. Minute. Gegen neun Gegner ließ Türksport nichts mehr anbrennen.Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Markus Rackl (Westendorf) - Zuschauer: 180 Ein spektakuläres Duell liefeten sich der BSK Olympia Neugablonz und SSV Wertach, am Ende hieß es 4:4. Benjamin Maier eröffnete in der 4. Minute den Torreigen mit dem 1:0. Doch Wertach antwortete durch Marco Dieng, der in der 19. Minute ausglich. David und Samuel Walther brachten Wertach sogar mit 3:1 (22./27) in Führung. Es folgte ein offener Schlagabtausch: Alessandro Mulas verkürzte für Neugablonz, dann gelang Samuel Walther das 2:4 und kurz vor der Pause stellte Layth Pechnig auf 3:4. Weniger spektakulär verlief der zwei zweite Abschnitt. In der 54. Minute erzielte Benjamin Maier das letzte Tor und sicherte Neugablonz so das 4:4.Schiedsrichter: Markus Rackl (Westendorf) - Zuschauer: 180



Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 120 Der TV Weitnau setzte sich auch beim TSV Buching/Trauchgau durch und verabschiedet sich mit einem 2:1-Sieg Richtung Bezirksliga. Buching war durch die rote Karte für Philip Kempf (13.) schon früh gehandicapt. Weitnau nutzte die Überzahl durch Jürgen Piller zu zwei Toreb (27., 52. Minute). Cedric Kithiy verkürzte für Buching (64.), doch mehr war für den TSV nicht mehr drin.Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 147 Das 1:1 beim SV Mauerstetten war zuwenig, der TSV Oberbeuren muss damit in die Kreisklasse absteigen. In der achten Minute brachte Stefan Moser Mauerstetten in Führung, 19 Minuten später glich Maximilian Mayer nach Vorarbeit von Marius Freund zum 1:1 aus. Trotz weiterer Bemühungen gelang Oberbeuren nicht der erlösende Siegtreffer.Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 147



Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 80 Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg erledigte seine Pflicht, gewann 4:0 beim TSV Oberstaufen - und hoffte vergeblich auf Ausrutscher des FC Füssen und der SG Betzigau/Wildpoldsried. Das erhoffte Wunder blieb somit aus. Magnus Brenner eröffnete in der 29. Minute den Torreigen nach einer Vorlage von Karl Gast. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Gast selbst auf 2:0, nachdem Tobias Jehle ihn perfekt in Szene setzte. In der zweiten Halbzeit war es erneut Karl Gast, der in der 65. Minute auf 3:0 stellte, eingeleitet von Alexander Melzer. Den Schlusspunkt setzte Christoph Pracht in der 73. Minute, ebenfalls nach einem Pass von Melzer. Für Oberstaufen geht es nun gegen den FC Immenstadt in die Saison-Verlängerung.Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 100 Der SC Untrasried geht mit einem 3:2-Sieg gegen den VfB Durach II in die Sommerpause. Der VfB ging früh in Führung: In der 9. Minute köpfte Thomas Echteler nach einer Flanke von Pascal Schindele zum 0:1 ein. Untrasried ließ sich jedoch nicht entmutigen und glich in der 40. Minute aus, als Alexander Wiest einen langen Ball von Manuel Detzer aufnahm und den Ball geschickt durch die Beine des Keepers beförderte. Nach der Pause verwandelte Lukas Wendt einen Elfmeter zum 2:1, nachdem Thomas Brutscher im Strafraum gefoult wurde. In der 86. Minute erhöhte Benjamin Ettensberger auf 3:1, nachdem Samuel Prinz ihn bedient hatte. In der Nachspielzeit sorgte Durachs Joshua Hössl noch für etwas Spannung, weil er auf 3:2 verkürzte. Mit dem Schlusspfiff gab es noch Gelb-Rot für den Untrasrieder Thomas Brutscher.Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 100