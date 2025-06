Die SG Betzigau/Wildpoldsried darf jubeln. Dank des 3:2-Erfolgs gegen den TSV Kottern II ist die Aufstiegsrelegation wieder greifbar nahe. – Foto: Helmut Betz

Die SG Betzigau hat wieder die Nase vorne Kreisligist erobert Platz zwei zurück +++ Füssen patzt bei Türksport Kempten +++ Hochspannung im Abstiegskampf

Das verspricht ein extrem spannendes Finale in der Allgäuer Kreisliga Süd. Sowohl um die Vizemeisterschaft als auch im Tabellenkeller geht es ganz eng zu. Im Rennen um Platz zwei hat die SG Betzigau/Wildpoldsried wieder die Nase vorne, weil sie den direkten Vergleich mit dem FC Füssen für sich entschieden hat - und die Füssener bei Türksport Kempten patzten. Somit gehen die beiden Rivalen punktgleich in den letzten Spieltag. Wobei der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg auch noch eine Chance hat, wenn sowohl Betzigau wie auch Füssen straucheln sollten. Im Tabellenkeller ist nur klar, dass der TSV Oberbeuren, SV Pforzen, TSV Oberstaufen und Türksport Kempten die beiden Absteiger und die beiden Teilnehmer an der Abstiegsrelegation unter sich ausmachen.



Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100 Knisternde Spannung im Sportpark Betzigau: Im einem engen Duell setzte sich die SG Betzigau/Wildpoldsried mit 3:2 gegen den TSV Kottern II durch. Robin Goger brachte die Beztigauer in der 12. Minute auf Vorlage von Florian Fink in Führung. Dann war Kottern am Zug. Matthias Hoffmann glich in der 27. Minute aus, sein Teamkollege Giuseppe Savoca hatte das 1:2 vor Augen. Doch SG-Keeper Martin Brack wehrte den Handelfmeter ab (32.). In der zweiten Halbzeit erzielte Theodor Finger in der 65. Minute das 2:1 für Betzigau, doch Kevin Herbrig antwortete postwendend und stellte in der 66. Minute auf 2:2. Dann aber durfte die SG doch noch den Dreier bejubeln. Marius Lipp sicherte in der 85. Minute den Sieg mit einem Treffer, der von Marc Penz vorbereitet worden war.Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm) - Zuschauer: 100 Der FC Füssen strauchtelte beim Abstiegskandidaten FC Türksport Kempten und verlor mit 0:1. In der 33. Minute erzielte Eryk Ioana das alles entscheidende Tor. Trotz drückender Überlegenheit der Füssener blieb der Ausgleich aus. Die Zeitstrafe in der Nachspielzeit für Kemptens Dogus Kaygusuz blieb folgenlos.Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 150 Im Sportpark Auf musste sich der SV Pforzen dem SC Untrasried mit 1:2 geschlagen geben. Untrasried ging in der 38. Minute durch ein Tor von Dennis Diepolder, vorbereitet von Samuel Prinz, in Führung. In der zweiten Halbzeit glich Stefan Kreit für Pforzen per Elfmeter in der 66. Minute aus. Doch Thomas Brutscher sorgte in der 80. Minute mit einem Treffer, ebenfalls von Prinz vorbereitet, für den 1:2-Endstand.Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 80 Der VfB Durach II hat endgültig alles klar gemacht und mit dem 3:0-Sieg gegen den TSV Oberstaufen den Klassenerhalt eingefahren. Pascal Schindele eröffnete in der 27. Minute den Torreigen nach einer Vorlage von Florian Steger. Direkt nach der Halbzeit erhöhte Lukas Hoschka auf 2:0, nachdem Thomas Echteler ihn mustergültig bedient hatte. Schindele schnürte seinen Doppelpack in der 60. Minute, als er nach einer Flanke von Markus Breunig traf.Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 100 In einem packenden Duell büßte der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg durch das 3:5 gegen den SV Mauerstetten eine gute Ausgangsposition im Rennen um die Vizemeisterschaft ein. Tobias Junginger beim TSV früh für Ernüchterung, sorgte er mit seinem Doppelpack (7./16.) schnell für einen 0:2-Rückstand. Christoph Pracht besorgte in der 18. Minute den Anschluss. Doch Stefan Moser stellte auf 1:3. Dann legten die Seeger einen Zwischenspurt hin, Alexander Melzer glich mit seinen beiden Treffern (37./45.+3) noch vor der Pause aus. Doch in der zweiten Halbzeit konnte nur Mauerstetten nachlegen. Manuel Marx traf in der 56. Minute zum 3:4 und Junginger besorgte in der 87. Minute die Entscheidung. In der Nachspielzeit sah Mauerstettens Tobias Metschir noch die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Stefan Sedlmayr (Aichach) - Zuschauer: 150 Der TSV Oberbeuren musste sich gegen den TSV Buching/Trauchgau mit einem 3:3 begnügen. Tobias Stöller brachte die Buchinger früh mit zwei Toren (13., 23.) in Führung. Oberbeuren konterte durch Otto Giesder (25.), doch nach dem 1:3 von Philipp Mayr (51.) schien die Partie gelaufen. Dann aber war Johannes Koller (57., 60.), der auch eine Gelb-Rote Karte sah, doppelt erfolgreich und wahrte Oberbeurens Chance auf einen Relegationsplatz. Für Buchings Simon Straubinger, der mit Rot vom Platz flog (75.), ist die Saison vorzeitig beendet.Schiedsrichter: Stefan Sedlmayr (Aichach) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Rudolf Strischow (Memmingen) - Zuschauer: 177 Ein Torspekatakel gab es beim 6:3-Sieg des Meisters TV Weitnau gegen den BSK Olympia Neugablonz. Besfort Rakovica brachte den BSK früh in Führung (16.). Christian Bausch glich aus (26.). Das Spielchen wiederholte sich. Benjamin Maier brachte Neugablonz wieder in Führung (30.), Bausch glich erneut aus (35.), ehe Benjamin Maier sorgte für eine Neugablonzer Pausenführung sorgte. Doch Weitnau hatte noch reichlich Sprit im Tank und drehte nach die Partie der Pause. Christopher Ludescher (46.) und Alexander Egger (65.) sorgten für die erstmalige TVW-Führung. Mit einem Doppelschlag machten Ludescher (83.) und German Stöhr (85.) letztlich alles klar.Schiedsrichter: Rudolf Strischow (Memmingen) - Zuschauer: 177