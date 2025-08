Die SG Benrath-Hassels ist heiß auf die Landesliga

Für Ramic ist der aktuelle Leistungsstand auch das Ergebnis der bisherigen Arbeit. „Ich habe die Jungs bislang ganz schön hart rangenommen, und trotzdem haben alle mit Spaß und Eifer mitgezogen“, berichtet der Trainer. Ein weiterer wesentlicher Faktor sind die Neuzugänge. „Ich wusste, dass wir gute Spieler dazu bekommen würden. Aber dass die Neuen in der Kürze der Zeit schon so gut integriert sind, damit hätte ich nicht gerechnet“, konstatiert Ramic. Nicht nur der aus Uedesheim gekommene Angreifer Ajdin Koco hinterließ mit seinem Dreierpack gegen Solingen bereits Spuren. Auch Mittelfeldregisseur Kilian Laux (Wersten 04), der gegen Büderich auffällige Abwehrmann Immanuel Kwarteng (FSV Duisburg) oder Innenverteidiger Tan Mersinli (FC Bosporus) deuteten schon an, dass sie das Zeug für die erste Elf haben. „Unsere Leistungsdichte in der Mannschaft ist enorm“, sagt Ramic, der zu Wochenbeginn auch noch den ehemaligen Unterrather Min-kyu Kim (DV Solingen) an Land zog.