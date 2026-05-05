Die SG Aying/Helfendorf kämpft nach dem Sieg gegen Waldram um den Klassenerhalt

Die SG Aying/Helfendorf steht auf Platz zehn. Doch der Abstiegskampf bleibt eng. Abteilungsleiter Mayerl fordert noch drei Siege in fünf Spielen.
Eine verdammt enge Kiste ist der Abstiegskampf in der Gruppe 1 der Zugspitz-Kreisliga. Lange steckte die SG Aying/Helfendorf fest drin in dieser Kiste, doch mit dem 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die DJK Waldram am vergangenen Sonntag hat sie sich vorläufig herausgezwungen, ist mit 21 Punkten jetzt Tabellenzehnter. Dahinter folgen mit je 20 Zählern der TSV Murnau II, der TSV Peißenberg und der TSV Burggen/Bernbeuren. Eines dieser Teams wird am Ende den direkten Klassenerhalt schaffen, zwei werden in die Relegation gehen, eines direkt absteigen.
Entsprechend erleichtert zeigte sich Helfendorfs Abteilungsleiter Hermann Mayerl nach dem Erfolg gegen den Siebten aus Waldram, bei dem Jean-Luca Dötsch (28.) und Jacob Lechner (47.) eine 2:0-Führung herausschossen, bei dem es aber nach dem Anschluss durch Jakob Münster (63.) noch einmal knapp wurde: „Das war wichtig, weil wir an den anderen Mannschaften vorbeigezogen sind. Mit dem Spiel hSG Aying/Helfendorf.“
Genau das hatten die Ayinger und Helfendorfer zuvor versäumt. Zwar ist die Bilanz nach der Winterpause mit je drei Siegen und Niederlagen in Ordnung, doch es war mehr drin. Mayerl wurmen zwei Partien besonders: Zum einen das 0:1 zuhause gegen den TSV Altenstadt, der vor allem durch die Duelle mit der SG wohl aus dem Gröbsten raus ist: „Wir haben schon das Hinspiel gegen die verloren. Das ist ein Gegner auf Augenhöhe, aber da waren wir daheim einfach schlecht.“
Auch das 0:4 in Murnau nagt an Mayerl. Nach dem 0:0 zur Pause wechselte der Gegner viermal. Vor allem Murat Hübbekaya erwies sich als Super-Joker mit vier Torbeteiligungen, zwei Treffer markierte er selbst. Der 19-Jährige bestritt für Murnaus Erste, immerhin Dritter der Landesliga Südost, schon 31 Partien. „Ein Spieler der Extraklasse“, so Mayerl, der den Einsatz von Landesliga-Cracks nicht zu hart kritisieren will: „Murnau hat halt diese Möglichkeit.“ Doch in diesem Abstiegsduell kam überhaupt viel zusammen, auch mit der Schiedsrichterleistung zeigte sich Mayerl nicht einverstanden: „Da wird mit zweierlei Maß gemessen, wir kriegen eine Gelb-Rote Karte, der Gegner kriegt für praktisch die selbe Aktion nichts.“
Mit dem Waldram-Spiel macht sich aber wieder Zuversicht breit in Aying und Helfendorf. „Dieses Spiel stimmt mich sehr positiv“, sagt Mayerl. Gegen den Spitzenreiter Lenggrieser SC hat die SG bewiesen, was sie kann, in zwei Spielen vier Punkte geholt. Das macht Mut für das Gastspiel beim Dritten SV Münsing an diesem Samstag (16.15 Uhr), auch beim Vierten TSV Peiting sehen sich die Ayinger und Helfendorfer nicht chancenlos.
„Für uns ist es immer härter, wenn wir das Spiel machen müssen“, warnt Mayerl hingegen vor den ebenfalls noch ausstehenden Duellen mit dem Vorletzten Bruggen/Bernbeuren und vor allem Schlusslicht WSV Unterammergau mit seinen nur sechs Punkten: „Das müssen wir eigentlich gewinnen, aber gegen solche Mannschaften tun wir uns immer schwer.“
Immerhin: Die Waldram-Comebacks der davor angeschlagenen Leistungsträger Jean-Luca Dötsch und Muhamet Vreto sowie von Dominik Höcker (38), der im Winter als Eishockeyspieler keine Zeit zum Kicken hat, lassen hoffen. Gerade Höckers Routine, seine Zweikampfstärke, seine Kommandos wären wichtig, so Mayerl, um in den letzten fünf Spielen nicht wieder in der engen Kiste Abstiegskampf zu versinken, denn: „Ich glaube, wir müssen noch mindestens dreimal gewinnen.“ (um)