Die SG Aying/Helfendorf kämpft nach dem Sieg gegen Waldram um den Klassenerhalt Abstiegskampf Kreisliga Zugspitze von Umberto Savignano · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

„Wir haben einen guten Sprung gemacht“: Die SG Aying/Helfendorf (Leon Dötsch am Ball) hat sich knapp aus der direkten Abstiegszone herausgearbeitet. – Foto: Andreas Mayr

Die SG Aying/Helfendorf steht auf Platz zehn. Doch der Abstiegskampf bleibt eng. Abteilungsleiter Mayerl fordert noch drei Siege in fünf Spielen.

Eine verdammt enge Kiste ist der Abstiegskampf in der Gruppe 1 der Zugspitz-Kreisliga. Lange steckte die SG Aying/Helfendorf fest drin in dieser Kiste, doch mit dem 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die DJK Waldram am vergangenen Sonntag hat sie sich vorläufig herausgezwungen, ist mit 21 Punkten jetzt Tabellenzehnter. Dahinter folgen mit je 20 Zählern der TSV Murnau II, der TSV Peißenberg und der TSV Burggen/Bernbeuren. Eines dieser Teams wird am Ende den direkten Klassenerhalt schaffen, zwei werden in die Relegation gehen, eines direkt absteigen. Entsprechend erleichtert zeigte sich Helfendorfs Abteilungsleiter Hermann Mayerl nach dem Erfolg gegen den Siebten aus Waldram, bei dem Jean-Luca Dötsch (28.) und Jacob Lechner (47.) eine 2:0-Führung herausschossen, bei dem es aber nach dem Anschluss durch Jakob Münster (63.) noch einmal knapp wurde: „Das war wichtig, weil wir an den anderen Mannschaften vorbeigezogen sind. Mit dem Spiel hSG Aying/Helfendorf.“

Aying/Helfendorf hadert mit Niederlage gegen Murnau II Genau das hatten die Ayinger und Helfendorfer zuvor versäumt. Zwar ist die Bilanz nach der Winterpause mit je drei Siegen und Niederlagen in Ordnung, doch es war mehr drin. Mayerl wurmen zwei Partien besonders: Zum einen das 0:1 zuhause gegen den TSV Altenstadt, der vor allem durch die Duelle mit der SG wohl aus dem Gröbsten raus ist: „Wir haben schon das Hinspiel gegen die verloren. Das ist ein Gegner auf Augenhöhe, aber da waren wir daheim einfach schlecht.“ Auch das 0:4 in Murnau nagt an Mayerl. Nach dem 0:0 zur Pause wechselte der Gegner viermal. Vor allem Murat Hübbekaya erwies sich als Super-Joker mit vier Torbeteiligungen, zwei Treffer markierte er selbst. Der 19-Jährige bestritt für Murnaus Erste, immerhin Dritter der Landesliga Südost, schon 31 Partien. „Ein Spieler der Extraklasse“, so Mayerl, der den Einsatz von Landesliga-Cracks nicht zu hart kritisieren will: „Murnau hat halt diese Möglichkeit.“ Doch in diesem Abstiegsduell kam überhaupt viel zusammen, auch mit der Schiedsrichterleistung zeigte sich Mayerl nicht einverstanden: „Da wird mit zweierlei Maß gemessen, wir kriegen eine Gelb-Rote Karte, der Gegner kriegt für praktisch die selbe Aktion nichts.“