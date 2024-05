Die SG Aulendorf und Stuttgarter Kickers sind Kooperationspartner

Die SG Aulendorf Fußball und die Stuttgarter Kickers gehen Kooperation ein.

v.l. Holger Schäfer (Präsidiumsmitglied Stuttgarter Kickers), Torsten Friese (stellv. Vorstand Jugend SGA), Julian Leist (Leitung Kooperationsvereine Stuttgarter Kickers), Christian Ramsperger (Vorstand Jugend SGA ).

Der Jugendleitung der SG Aulendorf Fußball ist es gelungen mit den Stuttgarter Kickers und deren Fußballschule einen sehr erfahrenen Partner zu finden. Aus diesem Grunde waren Aulendorfs Vorstand Jugend Christian Ramsperger und sein Stellvertreter Torsten Friese vor geraumer Zeit bei den Stuttgarter Kickers, um die Kooperation festzuzurren. Der aktuell in der Regionalliga spielende Traditionsverein ist der einzigste Regionalligist mit einem eigenen Nachwuchsleistungszentrum die Porsche Fußballschule.

„Mit dieser Kooperation wollen wir unsere vielen Kids, Junioren und Juniorinnen im Alter von 6- 13 Jahren durch die Porsche Fußballschule optimal fördern. Dazu sind in der Zukunft etliche Aktionen geplant, um die Zukunft unseres Vereins auf noch gesündere Beine zu stellen“ ist sich Christian Ramsperger sicher. „Wir freuen uns auf viele gemeinsame Aktivitäten ob in Aulendorf oder in der Porsche Fußballschule“.

u.a. wollen wir den Spaß und die Entwicklung vereinen durch altersgerechtes förderndes Training. Trainingscamps mit der Fußballschule, Fördertraining von Top Talenten, Trainerschulungen, gemeinsame Stadionbesuche, Ernährungsberatung u.v.m.

Für die SG Aulendorf Fußball 1920 e.V. wird es für die Zukunft weiterhin sehr wichtig sein auf den eigenen Nachwuchs zu bauen. Wenn man sich den enormen Zuspruch der jüngeren Spieler und Spielerinnen anschaut so ist sich die Vereinsführung auch absolut sicher, dass dies auch gelingen wird. Darum ist diese Kooperation ein Meilenstein in der 104-jährigen Geschichte der SG Aulendorf Fußball 1920 e.V.