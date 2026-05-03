Die SG Aßling/Grafing fertigt den Verfolger Schwaig mit 6:2 ab

Fußball Frauen BZL Aßling/Grafing (weiss) , Sandra Funkenhauser – Foto: Sro

Nach einem Trainerwechsel zeigt der Tabellenführer eine überragende Leistung. Der Vorsprung im Aufstiegsrennen beträgt nun sechs Punkte.

Strahlender Sonnenschein, volle Zuschauerränge – und ein echtes Spitzenspiel, das seinem Namen mehr als gerecht wurde: Im Bezirksligaduell am Büchsenberg fertigte Tabellenführer SG Aßling/Grafing den direkten Verfolger FC Sportfreunde Schwaig mit 6:2 (2:0) Toren ab. Es war ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen, das die SG nun mit sechs Zählern Vorsprung anführt.

Dabei begann die Partie mit klaren Vorteilen für die Gastgeberinnen. Von der ersten Minute an machte die SG Druck, ließ Ball und Gegner laufen und schnürte Schwaig regelrecht in der eigenen Hälfte ein. Die frühe Belohnung folgte prompt: Kapitänin Sandra Funkenhauser traf bereits früh zum 1:0 (5.).

Doch dann der erste Schockmoment: Torhüterin Alina Vogel und Verteidigerin Eva Bürgmayr prallten bei einer Abwehraktion heftig mit den Köpfen zusammen. Beide mussten behandelt werden, für Vogel ging es nicht weiter – Sandra Moleh rückte zwischen die Pfosten.

Garnreiters Doppelschlag sorgt für Vorentscheidung

Die SG ließ sich davon jedoch nicht beirren und blieb spielbestimmend. Emilia Strube erhöhte verdient auf 2:0 (23.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert – Aßling/Grafing dominierte, Schwaig fand kaum Mittel dagegen. Lusia Schmidt (55.) und nur eine Minute später Johanna Garnreiter sorgten mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung – das 4:0.

Ein kurzes Aufbäumen der Gäste brachte durch Katharina Blank das 4:1 (68.). Doch echte Spannung kam nicht mehr auf. Zu souverän agierten die SG-Fußballerinnen an diesem Nachmittag. Elisabeth Oswald stellte bald den alten Abstand wieder her (5:1/77.), ehe Funkenhauser mit ihrem zweiten Treffer (85.) endgültig alles klar machte. Der späte zweite Blank-Treffer zum 6:2 in der Schlussminute blieb Ergebniskosmetik.

Nach turbulenten Tagen unter der Woche, einem Trainerwechsel inklusive, war dieser Auftritt mehr als nur ein Sieg – es war ein Statement im Aufstiegsrennen. „Eine überragende Leistung“, sagte SG-Trainer Andreas Hummel direkt nach Abpfiff. „Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“