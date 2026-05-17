Die SG Aßling/Grafing feiert den Aufstieg und die Meisterschaft Fußball Bezirksliga 1 von Julian Betzl · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser

Aufgestiegen: Die Fußballfrauen der SG Aßling/Grafing spielen zukünftig BOL. – Foto: patricia henke

Mit dem 2:0-Sieg sicherte sich die SG Aßling/Grafing den Titel. Die Torschützinnen wurden nach dem Abpfiff ausgiebig gefeiert.