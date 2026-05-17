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Die SG Aßling/Grafing feiert den Aufstieg und die Meisterschaft
Fußball Bezirksliga 1
von Julian Betzl · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser
Aufgestiegen: Die Fußballfrauen der SG Aßling/Grafing spielen zukünftig BOL. – Foto: patricia henke
Mit dem 2:0-Sieg sicherte sich die SG Aßling/Grafing den Titel. Die Torschützinnen wurden nach dem Abpfiff ausgiebig gefeiert.
Mit dem Abpfiff knallten die Sektkorken und Bengalos: Die Fußballerinnen der SG Aßling/Grafing haben sich mit dem 2:0-Auswärtserfolg gegen die SG St. Wolfgang/Lengdorf den Aufstieg und Meistertitel in der Bezirksliga 1 gesichert. Für das Team um die Aufstiegstrainer (li.) Andreas Hummel und (Mitte) Aleksandar Dimitrijevic trafen Sandra Moleh (7. Elfmeter) und Emilia Strube (61.). Bericht folgt.