Die SG Ascherbach rettet mit dem Schlusspfiff noch ein Remis

Alina Serter, FC Puchheim. – Foto: FC Puchheim

Die SG Ascherbach erkämpfte gegen Untermenzing ein spätes 2:2. Unterpfaffenhofen kassierte eine deutliche Niederlage gegen Hohenfurch.

Ein Spiel fiel aus, eines kippte spät, zwei endeten deutlich: Der Auftakt ins neue Fußballjahr verlief für die Frauen-Teams aus dem Landkreis höchst unterschiedlich.

Bezirksliga

SG Ascherbach – SV Untermenzing 2:2 (0:1) – Die SG Ascherbach hat dem Tabellendritten beim ersten Auftritt des Jahres einen Punkt abgetrotzt. Auf dem Kunstrasen in Gröbenzell geriet das Team von Trainerin Mariella Rito früh durch Viktoria Winter in Rückstand und lag nach dem 0:2 durch Marina Klein lange auf Niederlagenkurs. In der Schlussphase drehte Ascherbach aber noch einmal auf: Sophie Opower verkürzte, und mit dem Schlusspfiff traf Alina Serter noch zum 2:2.

A-Klasse

SC Unterpfaffenhofen – SV Hohenfurch 2:5 (1:2) – Unterpfaffenhofen hielt zunächst gut dagegen, geriet durch Hanna Ehlich in Rückstand und kam durch Franziska Kern zum Ausgleich. Danach übernahm aber Hohenfurch die Kontrolle, vor allem, weil Ehlich kaum zu stoppen war und insgesamt viermal traf. Kern verkürzte noch einmal, doch Leni Gistl stellte den Endstand her. „Wir haben die ersten zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff total verpennt. Das hat uns das Genick gebrochen“, sagte SCU-Trainer Maximilian Kaiser.

SG GW Gröbenzell/SV Lochhausen – SG Puch/Biburg/Olching 5:0 – Bereits vor der Pause war die Partie praktisch entschieden. Die SG Gröbenzell/Lochhausen nahm der neu formierten Dreier-SG in den ersten 20 Minuten mit vier Treffern früh den Schneid ab und legte nach dem Seitenwechsel noch einmal nach. Für SG-Trainer Mario Kührer bleibt damit viel Arbeit, um sein Team im ersten Jahr des Spielbetriebs konkurrenzfähig zu machen.

SV Münsing-Ammerland – RW Überacker III abgesagt – Überackers Trainer Florian Fleischhauer musste die Partie schweren Herzens wegen Spielermangels absagen. (Dieter Metzler)