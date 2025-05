Die SG Arheilgen patzt im Aufstiegskampf

Darmstadt. Mit einer 1:3-Niederlage bei der SKG Walldorf verpasste es die SG Arheilgen, sich in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau vorzeitig die Aufstiegsrelegation zu sichern. Im letzten Heimspiel in der Klasse gelang der TSG Messel, die sich zurückzieht, ein 2:1-Erfolg über den TSV Goddelau.

In den ersten 45 Minuten waren die Groß-Gerauer gut im Spiel, konnten aber einige gute Torchancen nicht verwerten. Nach dem Seitenwechsel war Erzhausen spielbestimmend und setzte sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. „Wir waren in der zweiten Halbzeit besser und haben verdient gewonnen“, freute sich der scheidende SVE-Trainer Drago Brkovic. Zudem hatten die Platzherren nach dem Seitenwechsel große konditionelle Schwierigkeiten, was Erzhausen konsequent ausnutzte. Tore: 1:0 Seidel (5.), 1:1, 1:2, 2:4 Basel (25./Foulelfmeter, 30., 48.), 1:3 Rödl (36.), 2:3 Mahmoud (38./Foulelfmeter), 2:5 Pätzold (60.), 2:6 Kranz (80), 2:7 Raab (88.).