Die SG Arheilgen ist Meister Während sich Tabellenführer SG Arheilgen im Titelkampf der Kreisoberliga keine Blöße gibt und in die Gruppenliga aufsteigt, stolpert Verfolger SV Hahn. von Stephan St�hler · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

In Feierlaune: Die SG Arheilgen sicherte sich die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau und damit den Aufstieg in die Gruppenliga. Foto: Peter Henrich

DARMSTADT. Mit einem 5:0‑Erfolg bei der RW Darmstadt II sicherte sich die SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau die Meisterschaft und spielt erstmals seit 1973 wieder in der Gruppenliga, der höchsten Klasse in der Region Darmstadt. Der SV Hahn erreichte die Aufstiegsrelegation und bestreitet am Donnerstag (4.) um 15 Uhr bei Olympia Lorsch das Hinspiel um die Finalteilnahme. Der Gegner der Spvgg Seeheim-Jugenheim am Mittwoch ist noch nicht klar, da in der Kreisliga A Groß-Gerau weiterhin ein Urteil vom 3. Mai offen ist. Aus der Kreisliga A Darmstadt hat der FC Ober-Ramstadt die Relegation erreicht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt II SG Arheilgen SG Arheilgen 0 5 Abpfiff Arheilgen trat wie ein Aufsteiger auf und verdiente sich den Erfolg auch in der Deutlichkeit. Vor allein 150 Zuschauern aus Arheilgen hatte der Meister nur im ersten Abschnitt einige Probleme. „Mit dem zweiten Treffer war das Spiel entschieden“, so SGA-Trainer Erik Appel. Für den Verein sieht er den Aufstieg als wichtig an. Vor fünf Jahren setzte die SGA mit Trainer Appel auf den eigenen Nachwuchs und wurde nun belohnt: „Wir freuen uns alle auf die Gruppenliga“, so Appel. Tore: 0:1 Luis Schwab (12.), 0:2 Siyum (54.), 0:3 Luis Schwab (65.), 0:4 Sachs (85.), 0:5 Sachs (88.). Gelb-Rote Karte: Steven Gajlovic (64./RW Darmstadt).

Seeheim-Jugenheim will den Sieg mehr als der SV Hahn

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zeigte sich Hahn in der Chancenverwertung als die bessere Elf. Nach dem Seitenwechsel war Seeheim-Jugenheim aktiver und verdiente sich den Dreier. „Seeheim-Jugenheim wollte den Sieg mehr. In der Relegation müssen wir uns auf allen Positionen steigern“, gab Hahns Pressesprecher Rainer Starck zu. Tore: 0:1 Okoniewski (22.), 1:1 Mihaly (33.), 2:1 Brink (36.), 2:2 Motzko (82.), 2:3 Schäfer (85.), 2:4 Martin (86.).

Beiden Teams war deutlich anzumerken, dass die Punkte nicht mehr entscheidend sind. Die Gastgeber, die die Runde als Aufsteiger auf Rang drei beenden, waren die bessere Elf und entschieden die Partie bereits in den ersten 45 Minuten mit drei Treffern. Erzhausen spielte phasenweise gut mit, war aber in der Offensive zu harmlos. Tore: 1:0 Peljto (20.), 2:0 Moaffi Nkamani (27.), 3:0 Peljto (42.), 4:0 Root (70.).

In der letzten Partie unter Trainer Felix Deutz (er wird von Tobias Kempe abgelöst) zeigte Eberstadt noch einmal eine starke Vorstellung und setzte sich verdient durch. Mit drei Treffern im ersten Abschnitt war die Partie früh entschieden. Auch nach der Pause waren die Hausherren das überlegene Team. Tore: 1:0 Köllhofer (13.), 2:0 El Ghazi (24.), 3:0 Barth (42.), 4:0 Köllhofer (58.), 5:0 Franke (65.), 6:0 Köllhofer (77.), 7:0 Franke (86.) Gencler Bischofsheim nach der Pause das bessere Team

In der ausgeglichenen Begegnung musste Biebesheim eine vermeidbare Niederlage einstecken. „Ein 2:2 wäre das gerechte Ergebnis gewesen“, so Max Gewalt, Zweiter Vorsitzender der Olympia. Neben Torhüter Johann Aumann wurde auch Simon Frisch von Biebesheim verabschiedet, der in 15 Jahren bei seinem Heimatverein 485 Spiele in der ersten Mannschaft absolvierte. Tore: 0:1 Adedokun (35.), 1:1 Westermann (60.), 1:2 Lisowski (65.).

Aufgrund einer guten Leistung in der zweiten Halbzeit verdiente sich Bischofshein den Sieg. In den ersten 45 Minuten verlief die Partie ausgeglichen, ohne gute Torchancen. Nach dem Seitenwechsel war Bischofsheim die bessere Mannschaft und verdienter Sieger. Tore: 1:0 Durna (60.), 2:0 Schmitt (70.), 2:1 Reese (75.), 3:1 Cakici (88.). TSG 1846 hätte noch höher gewinnen können

Deutlicher als es das Ergebnis ausdrückt, bestimmen die Darmstädter die Begegnung. „Wir hätten noch viel höher gewinnen können“, sagte TSG-Trainer Till Baum. Tore: 1:0 Grafe (11.), 2:0 Shire (22.), 3:0 Grafe (38,), 3:1 Maouch (30.), 4:1 Campanelli (51.), 5:1 Horst (89.).