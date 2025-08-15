Die SG Ambach sammelt eigentlich Punkte für den Herbst

Dillenburg. Für die SG Ambach konnte der Start in die neue Saison der Fußball-B-Liga Dillenburg kaum besser verlaufen. Der Sechste der vergangenen Spielzeit nach zwei Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze, hat mit sechs Punkten und einem beeindruckenden 13:2-Torverhältnis die optimale Ausbeute eingefahren – und will am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Mittenaar II den dritten Streich folgen lassen.