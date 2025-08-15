 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
Daniel Holländer packt zu: Der Torwart uns seine Mannschaft empfangen am Sonntag die SG Mittenaar II. Archivfoto: Jenniver Röczey © Jenniver Röczey
Daniel Holländer packt zu: Der Torwart uns seine Mannschaft empfangen am Sonntag die SG Mittenaar II. Archivfoto: Jenniver Röczey © Jenniver Röczey

Die SG Ambach sammelt eigentlich Punkte für den Herbst

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Daniel Holländer, Spielertrainer des Fußball-B-Ligisten SG Ambach, gibt einen Einblick in die Planungen des Spitzenreiters vor dem Heimspiel gegen die SG Mittenaar II +++

Verlinkte Inhalte

KLB Dillenburg
SG Ambach
Daniel Holländer
Daniel Holländer

Dillenburg. Für die SG Ambach konnte der Start in die neue Saison der Fußball-B-Liga Dillenburg kaum besser verlaufen. Der Sechste der vergangenen Spielzeit nach zwei Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze, hat mit sechs Punkten und einem beeindruckenden 13:2-Torverhältnis die optimale Ausbeute eingefahren – und will am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Mittenaar II den dritten Streich folgen lassen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 015.8.2025, 20:48 Uhr
RedaktionAutor