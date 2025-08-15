Die SG Ambach sammelt eigentlich Punkte für den Herbst

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. Für die SG Ambach konnte der Start in die neue Saison der Fußball-B-Liga Dillenburg kaum besser verlaufen. Der Sechste der vergangenen Spielzeit nach zwei Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze, hat mit sechs Punkten und einem beeindruckenden 13:2-Torverhältnis die optimale Ausbeute eingefahren – und will am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Mittenaar II den dritten Streich folgen lassen.