Die SG Alerheim zeigt sich gut erholt Kreisliga-Spitzenreiter landet gegen Mauren den 15. Sieg +++ Dillingen dreht Partie gegen Reilingen +++ Mertingen punktet beim FSV Buchdorf von red · Gestern, 15:35 Uhr · 0 Leser

Alerheims Kapitän Martin Hecht jubelt: Seinem Team gelang gegen den SV Mauren der 15. Saisonsieg. – Foto: Szilvia Izsó

Die SG Alerheim hat die erste Saisonniederlage in der Kreisliga Nord gut verdaut und ist mit dem 2:1-Erfolg gegen den SV Mauren prompt auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der bisherige Zweite FSV Buchdorf büßte durch das 0:0 gegen das Schlusslicht FC Mertingen Boden ein und musste den SV Holzkirchen und TSV Monheim an sich vorbeiziehen lassen.

In einem spannnenden Duell setzte sich die SG Alerheim mit 2:1 gegen den SV Mauren durch. Mauren ging früh durch Manuel Schreitmüller in Führung (6.). Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Alerheim deutlich verbessert: Luca Greiner erzielte in der 47. Minute den Ausgleich, bevor Benjamin Töpfer in der 61. Minute mit dem dem 2:1 die Partie zugunsten der Alerheimer entschied.

Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau) - Zuschauer: 150

Im Donaustadion entwickelte sich ein abwechslungsreiches Duell, in dem die SSV Dillingen einen frühen Rückstand in einen 3:1-Heimsieg gegen den FSV Reimlingen verwandelte. Die Rieser erwischten den besseren Start: Bereits in der 4. Minute traf Dominik Kohnle nach Vorlage von Markus Sauer zur Führung. Dillingen brauchte lange, um ins Spiel zu finden, belohnte sich aber in der Schlussphase. Alexander Kinder glich in der 68. Minute nach Zuspiel von Adonis Isufi aus. In der 82. Minute drehte Berat Kasumi nach Vorarbeit von Jasjot Padda die Partie, ehe Gazmend Nuraj in der 88. Minute nach Vorlage von Alban Nuraj den Endstand herstellte.

Schiedsrichter: Matthias Schilling (Erkheim) - Zuschauer: 45

Der BC Schretzheim hat mit dem 2:1 gegen den TSV Monheim den ersten Dreier nach dre Winterpause eingefahren. Jonas Behringer brachte das Kleeblatt in der 15. Minute nach Vorlage von Manuel Schuster in Führung und legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach Zuspiel von Jakob Minnich das 2:0 nach. Monheim kam erst spät zurück: Julian Hönle verkürzte in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Timo Kotter auf 2:1. Am verdienten Heimsieg der Schretzheimer änderte dies jedoch nichts mehr.

Schiedsrichter: Philipp Alexander Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 155

Der SV Ehingen/Ortlfingen hat mit dem 3:0-Erfolg beim SV Donaumünster-Erlingshofen ein weiteres Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Nach torloser erster Halbzeit brachte Simon Leser den SVE in der 59. Minute in Führung. Bastian Stefanovic erhöhte in der 74. Minute nach einer starken Einzelleistung auf 2:0. Kurz vor dem Abpfiff machte erneut Leser mit seinem zweiten Treffer alles klar (88.).

Schiedsrichter: David Fischer (Oettingen i. Bay.) - Zuschauer: 140

Das Schlusslicht FC Mertingen bestätigte auch beim FSV Buchdorf seinen Formanstieg und holte mit dem 0:0 einen verdienten Punkt. Über weite Strecken waren die Mertinger das etwas aktivere Team, ohne sich dabei zwingende Chancen zu erspielen.

Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 120