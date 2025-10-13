Robert Zwölfer (rechts) behauptete sich mit der SG Alerheim auch gegen Benjamin Mang und gewann gegen den FC Mertingen mit 3:1. – Foto: Szilvia Izsó

Die SG Alerheim siegt und siegt Kreisliga-Spitzenreiter setzt seine Serie auch gegen Mertingen fort +++ FC Lauingen geht in Schretzheim erneut leer aus +++ Ehingen gibt die rote Laterne ab

In der Kreisliga Nord ist die SG Alerheim derzeit das Maß aller Dinge. Gegen den FC Mertingen feierte der Spitzenreiter den achten Sieg im achten Spiel. Während der FC Lauingen und der SV Mauren am anderen Ende der Tabelle weiter ohne Sieg dastehen.



Tore: 0:1 Patrick Gaugenrieder (10.), 1:1 Robert Zwölfer (19./Foulelfmeter), 2:1 Sebastian Hertle (62./Foulelfmeter), 3:1 Felix Wende (90.+1) Spannender als erwartet war die Partie der SG Alerheim gegen den FC Mertingen, am Ende setzte sich der Tabellenführer aber erwartungsgemäß mit 3:1 durch. Bereits in der 10. Minute brachte Patrick Gaugenrieder Mertingen in Führung. Doch die SGA antwortete schnell und glich in der 19. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Robert Zwölfer aus. In der zweiten Halbzeit verwandelte Sebastian Hertle einen weiteren Elfmeter zum 2:1 für Alerheim (62.). Mertingen durfte bis in die Nachspielzeit auf den Lucky Punch hoffen, erst dann setzte Felix Wende den Schlusspunkt und erzielte das 3:1.



Eine unliebsame Überraschung erlebte die SG Ebermergen/Mündling und verlor gegen das bisherige Schlusslicht SV Ehingen/Ortlfingen mit 1:3. Die Ehinger starteten stark: In der 19. Minute erzielte Simon Leser per Kopfball nach einer Flanke von Marco Aust das 0:1. Nur eine Minute später musste Ebermergens Andreas Göttler mit einer roten Karte vom Platz. Ehingen nutzte die Überzahl konsequent und stellte in der 35. Minute durch Marco Aust auf 0:2, als er von Norbert Weiser bedient worden war. Kurz vor der Halbzeit fiel gar das 0:3, als Bastian Stefanovic nach einem Zuspiel von Aust nicht mehr zu stoppen war. Nach der Pause verkurtze zwar Michael Fritz in der 51. Minute auf 1:3, doch mehr war für die SG nicht mehr drin.

Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 120



Im heimischen Burschelstadion zog der TSV Hainsfarth gegen den SV Donaumünster mit 1:3 den Kürzeren. In der 30. Minute brachte Niklas Pichlmayr den SVD nach einer Vorlage von Jürgen Sorg in Führung. Vier Minuten nach der Pause gelang Omar Suso auf Zuspiel von David Chlebisz dann das 0:2. Luca Stropek brachte Hainsfarth in der 74. Minute mit seinem Treffer auf 1:2 zurück ins Spiel. Doch Marco Ritter stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her und markierte das 1:3, das von Tim Schuster vorbereitet wurde.

Schiedsrichter: Manfred Eberhardt (Amerdingen) - Zuschauer: 80



Der FSV Buchdorf musste alles geben um sich mit 3:2 gegen den FSV Reimlingen durchzusetzen. Simon Lux brachte FSV in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Nach dem Ausgleich durch Simon Diethei (53.) profitierte der FSV von einem unglücklichen Eigentor von Niklas Rothgang und lag wieder in Führung. Noah Diethei glich für Reimlingen erneut aus (79.), doch Johannes Templer sicherte in der Schlussminute den Sieg für Buchdorf. Buchdorfs Simon Lux sah mit dem Schlusspfiff noch die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 150

Schretzheims Jonas Behringer gelang auch im Derby beim FC Lauingen ein Dreierpack. – Foto: Igor Hoffmann



Der BC Schretzheim setzte sich im Derby gegen den FC Lauingen mit 4:1 durch. Jonas Behringer eröffnete in der 20. Minute nach einer Vorlage von Martin Schromm den Torreigen. Nur zehn Minuten später erhöhte Sebastian Schreiber auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Behringer dann einen Elfmeter zum 3:0. Zwar ließ Leon Lukschnat Lauingen wieder hoffen, als er in der 67. Minute den Anschluss erzielte. Doch da wa rja noch Jonas Behringer, der nicht zu stoppen war und in der 70. Minute mit dem 4:1 seinen persönlichen Dreierpack schnürte.

Schiedsrichter: Dennis Steinke (Augsburg) - Zuschauer: 300



Keine großen Probleme hatte TSV Monheim und setzte sich klar mit 3:0 gegen den SV Mauren durch. David Dworschak erzielte in der 40. Minute das erste Tor. Direkt nach der Halbzeit erhöhte Peter Enhuber auf 2:0, nachdem Tobias Trommer ihn mustergültig bedient hattee. In der 60. Minute krönte Tobias Trommer seine Leistung mit dem dritten Tor, das er nach einer Vorlage von Enhuber erzielte.

Schiedsrichter: Martin Faußner (Niederhofen) - Zuschauer: 180