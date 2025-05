Die SG Alerheim schafft die Überraschung

Der 1. Mai war Finaltag. In allen Kreisen fanden die Pokal-Endspiele statt. Während sich in den Kreisen Allgäu und Augsburg die favorisierten Bezirksligisten SV Egg an der Günz und der TSV Bobingen die Titel schnappten, gab es im Kreis Donau mit dem Kreisligisten SG Alerheim einen Überraschungsseiger.

Vor großer Kulisse setzte sich die SG Alerheim überraschend deutlich mit 4:1 gegen den VfR Jettingen durch. Der Start verlief aus Sicht der Rieser optimal, denn Tobias Stelzle köpfte früh zum 1:0 ein. Von einem Klassenunterschied war danach nichts zu sehen, die SGA verteidigte konsequent und ließ Jettingen kaum zur Entfaltung kommen. Im Gegenteil, denn als Sebastian Hertle auf die Reise geschickt wurde, in den Strafraum zog und zum 2:0 abschloss, gab es wahre Jubelsturm auf der Tribüne.

Nach der Pause versetzten die Jettinger der Jubelstimmung aber einen Dämpfer, denn Lukas Mayer gelang nach Vorlage von Benedikt Ost der Anschlusstreffer. Nach diesem Ausrutscher war die SGA jedoch wieder auf der Höhe und kam mit dem stets gefährlichen Veit vor das VfR-Tor. Dort wurde er per Foul gestoppt – Elfmeter. Sebastian Hertle trat an und hätte für die Vorentscheidung sorgen können, vergab aber. Nun hätte das Spiel kippen können – wenn es dem VfR gelungen wäre, in dieser Phase druckvoll aufzuspielen. Das taten sie aber nicht. Auf der Gegenseite traf Lars Rau zum 3:1 und als kurz vor Schluss Florian Veit den vierten SGA-Treffer erzielte, war die Stimmung am Kochen. (mb) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Berat Miftari (Günzburg) - Zuschauer: 850

Tore: 1:0 Tobias Stelzle (6.), 2:0 Sebastian Hertle (31.), 2:1 Lukas Mayer (48.), 3:1 Lars Rau (73.), 4:1 Florian Veit (86.)

Bes. Vorkommnis: Sebastian Hertle (SG Alerheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lucca Nagel (57.).

Dramatik pur: der SV Egg an der Günz drehte das Allgäuer Finale in den Schlusssekunden. – Foto: Siegfried Rebhan

800 Fans wollten das Allgäuer Endspiel in Benningen verfolgen - und lange Zeit sah es nach einer faustdicken Überraschung aus. Nicht der Bezirksligist SV Egg an der Günz lag vorne, sondern der SV Oberegg war drauf und dran, zum zweiten Mal nach 2019 den Pokal zu gewinnen. Dann aber schlugen die spielerisch überlegenen Egger noch zu. Erst gelang Bruno da Rocha Coval der Ausgleich, als er einen Abwehrschnitzer zum 2:2 ausnutze. Nun schien alles auf ein Elfmeterschießen hinauszulaufen, doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit gab es einen regulären Strafstoß. Den verwandelte Tim Bergmiller und sicherte den Günztalern den Titel.

Entsprechend enttäuscht waren die Oberegger, die bis dahin aufoperfungsvoll gekämpft hatten. Christoph Neher war sogar das frühe 1:0 gelungen, dann folgten zwei Eigentore. Erst traf Obereggs Stefan Linder ins eigene Netz, nach dem Seitenwechsel unterlief dem Egger David Schropp das gleiche Missgeschick. Oberegg durfte nun träumen. Bis zur 90. Minute...

Schiedsrichterin: Jennifer Stützel (Penzing) - Zuschauer: 800

Tore: 1:0 Christoph Neher (4.), 1:1 Stefan Linder (7./Eigentor), 2:1 David Schropp (52./Eigentor), 2:2 Bruno da Rocha Coval (90.), 2:3 Tim Bergmiller (90.+6/Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Lucas Zingerle (90.+4/SV Oberegg), Leon Schwenk (90.+9/SV Egg an der Günz)

Gemeinsam feierten der TSV Dasing und TSV Bobingen. Während für die Dasinger der Finaleinzug schon ein Erfolg war, wurde die Bobinger ihrer Favoritenrolle gerecht. – Foto: Rinhold Rummel