 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der Spieltag
Kapitän Martin Hecht (rechts) setzte sich auch im Duell mit dem Ebermerger Michael Fritz durch und zieht mit der SG Alerheim weiter einsam seine Kreise.
Kapitän Martin Hecht (rechts) setzte sich auch im Duell mit dem Ebermerger Michael Fritz durch und zieht mit der SG Alerheim weiter einsam seine Kreise. – Foto: Szilvia Izsó

Die SG Alerheim nimmt auch die Hürde Ebermergen

Kreisliga-Spitzenreiter gewinnt zum elften Mal +++ Schretzheim ist oben dran +++ Mertingen kriegt die rote Laterne nicht los

Verlinkte Inhalte

KL Nord
FC Lauingen
Dillingen
Holzkirchen
Hainsfarth

Ob es eine nahezu perfekte Hinserie für die SG Alerheim war, entscheidet sich erst Anfang April, weil da noch das Nachholspiel beim FSV Buchdorf ansteht. Aber auch so ist die Bilanz in der Kreisliga Nord beeindruckend, der Spitzenreiter hat nach dem 3:2 bei der SG Ebermergen/Mündling elf von zwölf Partien gewonnen. Mit neun Punkten Rückstand ist der SV Holzkirchen, der sich beim Schlusslicht FC Mertingen durchsetzte, der schärfste Verfolger.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SG Ebermergen/Mündling-S.
SG Ebermergen/Mündling-S.SG Ebermergen/Mündling-S.
SG Alerheim
SG AlerheimAlerheim
2
3
Abpfiff
Zwar machte es die SG Ebermergen/Mündling spannend, doch am Ende bejubelt die SG Alerheim einen 3:2-Sieg. Zunächst sah es nach einer klaren Sache aus. Robert Zwölfer eröffnete den Torreigen in der 12. Minute mit dem 0:1. Sebastian Hertle ließ in der 39. und 41. Minute einen Doppelpack für den Spitzenreiter folgen. Nach dem 0:3-Rückstand kämpfte sich die SG aber zurück: Fabian Göttler verkürzte in der 74. Minute, bevor Johannes Fritz in der 86. Minute auf 2:3 stellte. Da waren die Ebermerger bereits in Unterzahl, weil Marco Rühl kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.
Schiedsrichter: Michael Greiner (Balzhausen) - Zuschauer: 200

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Hainsfarth
TSV HainsfarthHainsfarth
BC Schretzheim
BC SchretzheimSchretzheim
0
2
Der BC Schretzheim hatte beim TSV Hainsfarth vor allem ein Problem "vom Punkt". Doch trotz zweier verschossener Strafstöße setzte sich das Kleeblatt mit 2:0 durch und ist damit im Rennen um den zweiten Platz. Martin Schromm sorgte in der 16. Minute nach einer präzisen Vorlage von Jonas Behringer für die BCS Führung. Eine Viertelstunde später erhöhte Vincent Danzer - ebenfalls auf Behringers Zuspiel. Hainsfarth konnte sich bei Keeper Christoph Kolitsch bedankten, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Er hielt zwei Elfmeter von BCS-Torjäger Behringer (57./85.).
Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 100

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Buchdorf
FSV BuchdorfBuchdorf
SSV Dillingen
SSV DillingenDillingen
1
1
Abpfiff
Gegen die SSV Dillingen musste sich der FSV Buchdorf mit einem 1:1 begnügen. Am Ende der ersten Halbzeit brachte Simon Lux den FSV in Führung, als er eine präzise Vorlage von Johannes Roßkopf verwertete. Doch die Dillinger glichen in der 58. Minute durch Gazmend Nuraj aus, der von Adonis Isufi bedient wurde.
Schiedsrichter: Hakan Erdogan (Oberwaldbach) - Zuschauer: 90

Gestern, 14:00 Uhr
SV Donaumünster-Erlingsh.
SV Donaumünster-Erlingsh.Donaumünster
TSV Monheim
TSV MonheimMonheim
1
1
Abpfiff
Obwohl der TSV Monheim beide Treffer erzielte, endete der Auftritt beim SV Donaumünster-Erlingshofen mit 1:1. David Hämmerle lenkte in der 36. Minute den Ball zur SVD-Führung ins eigene Netz ab. Danach lief Monheim dem Rückstand hinterher. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Lukas Felbinger dann noch den Ausgleich für Monheim. Obwohl der TSV wegen einer Zeitstrafe für Florian Scheuenpflug da nur zu zehnt agierte.
Schiedsrichter: Alexander Paluch (Aalen) - Zuschauer: 150

Gestern, 14:00 Uhr
SV Ehingen/Ortlfingen
SV Ehingen/OrtlfingenEhing./Ortl.
SV Mauren
SV MaurenSV Mauren
1
3
Abpfiff
Im Kellerduell ging der SV Ehingen/Ortlfingen leer aus und unterlag dem SV Mauren mit 1:3. Mauren stellte in der 29. Minute die Weichen auf Sieg, als Simon Löfflad zum 0:1 traf. Nur zwei Minuten nach der Halbzeit erhöhte Löfflad. In Überzahl - Tobias Dennerlöhr verbüßte ab der 69. Minute eine Zeitstrafe - sorgte Manuel Schreitmüller mit dem 0:3 in der 71. Minute für das 0:3. In der Schlussphase erzielte Bastian Stefanovic das Ehrentor für Ehingen.
Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 130

Gestern, 14:00 Uhr
FC Mertingen
FC MertingenFC Mertingen
SV Holzkirchen
SV HolzkirchenHolzkirchen
2
3
Abpfiff
Der Schlussspurt des FC Mertingen kam zu spät, mit einem 3:2-Sieg entführte der SV Holzkirchen die Punkte. Dabei hatte Simon Waas nach einer Vorlage von Johannes Bissinger zunächst das 1:0 erzielt, dann aber war Holzkirchen am Zug. David Schmid erzielte in der 39. Minute den Ausgleich, Sandro Morena (73.) und Armin Rau (75.) brachten die Rieser auf die Siegerstraße. Erst in der Nachspielzeit wurden die Mertinger für ihre Bemühungen noch einmal belohnt, Kevin Schwark verkürzte auf 2:3.
Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 75

Gestern, 14:00 Uhr
FC Lauingen
FC LauingenFC Lauingen
FSV Reimlingen
FSV ReimlingenReimlingen
2
0
Abpfiff
Während der FC Lauingen seinen Aufwärtstrend fortsetzt, steckt der FSV Reimlingen nach der 0:2-Niederlage tief im Keller fest. Dazu kommt, dass dem FSV unmittelbar nach dem Seitenwechsel auch noch ein Eigentor unterlief. David Fuchs lenkte den Ball zur Lauinger Führung ins Netz. In der 70. Minute erhöhte Lukas Lauft auf 2:0, was die Entscheidung bedeutete.
Schiedsrichter: Kris Streiber (Schretzheim) - Zuschauer: 140

Aufrufe: 017.11.2025, 16:10 Uhr
redAutor