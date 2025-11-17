Die SG Alerheim nimmt auch die Hürde Ebermergen

Kapitän Martin Hecht (rechts) setzte sich auch im Duell mit dem Ebermerger Michael Fritz durch und zieht mit der SG Alerheim weiter einsam seine Kreise. – Foto: Szilvia Izsó

Ob es eine nahezu perfekte Hinserie für die SG Alerheim war, entscheidet sich erst Anfang April, weil da noch das Nachholspiel beim FSV Buchdorf ansteht. Aber auch so ist die Bilanz in der Kreisliga Nord beeindruckend, der Spitzenreiter hat nach dem 3:2 bei der SG Ebermergen/Mündling elf von zwölf Partien gewonnen. Mit neun Punkten Rückstand ist der SV Holzkirchen, der sich beim Schlusslicht FC Mertingen durchsetzte, der schärfste Verfolger.



Schiedsrichter: Michael Greiner (Balzhausen) - Zuschauer: 200 Zwar machte es die SG Ebermergen/Mündling spannend, doch am Ende bejubelt die SG Alerheim einen 3:2-Sieg. Zunächst sah es nach einer klaren Sache aus. Robert Zwölfer eröffnete den Torreigen in der 12. Minute mit dem 0:1. Sebastian Hertle ließ in der 39. und 41. Minute einen Doppelpack für den Spitzenreiter folgen. Nach dem 0:3-Rückstand kämpfte sich die SG aber zurück: Fabian Göttler verkürzte in der 74. Minute, bevor Johannes Fritz in der 86. Minute auf 2:3 stellte. Da waren die Ebermerger bereits in Unterzahl, weil Marco Rühl kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.Schiedsrichter: Michael Greiner (Balzhausen) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 100 Der BC Schretzheim hatte beim TSV Hainsfarth vor allem ein Problem "vom Punkt". Doch trotz zweier verschossener Strafstöße setzte sich das Kleeblatt mit 2:0 durch und ist damit im Rennen um den zweiten Platz. Martin Schromm sorgte in der 16. Minute nach einer präzisen Vorlage von Jonas Behringer für die BCS Führung. Eine Viertelstunde später erhöhte Vincent Danzer - ebenfalls auf Behringers Zuspiel. Hainsfarth konnte sich bei Keeper Christoph Kolitsch bedankten, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Er hielt zwei Elfmeter von BCS-Torjäger Behringer (57./85.).Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Hakan Erdogan (Oberwaldbach) - Zuschauer: 90 Gegen die SSV Dillingen musste sich der FSV Buchdorf mit einem 1:1 begnügen. Am Ende der ersten Halbzeit brachte Simon Lux den FSV in Führung, als er eine präzise Vorlage von Johannes Roßkopf verwertete. Doch die Dillinger glichen in der 58. Minute durch Gazmend Nuraj aus, der von Adonis Isufi bedient wurde.Schiedsrichter: Hakan Erdogan (Oberwaldbach) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Alexander Paluch (Aalen) - Zuschauer: 150 Obwohl der TSV Monheim beide Treffer erzielte, endete der Auftritt beim SV Donaumünster-Erlingshofen mit 1:1. David Hämmerle lenkte in der 36. Minute den Ball zur SVD-Führung ins eigene Netz ab. Danach lief Monheim dem Rückstand hinterher. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Lukas Felbinger dann noch den Ausgleich für Monheim. Obwohl der TSV wegen einer Zeitstrafe für Florian Scheuenpflug da nur zu zehnt agierte.Schiedsrichter: Alexander Paluch (Aalen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 130 Im Kellerduell ging der SV Ehingen/Ortlfingen leer aus und unterlag dem SV Mauren mit 1:3. Mauren stellte in der 29. Minute die Weichen auf Sieg, als Simon Löfflad zum 0:1 traf. Nur zwei Minuten nach der Halbzeit erhöhte Löfflad. In Überzahl - Tobias Dennerlöhr verbüßte ab der 69. Minute eine Zeitstrafe - sorgte Manuel Schreitmüller mit dem 0:3 in der 71. Minute für das 0:3. In der Schlussphase erzielte Bastian Stefanovic das Ehrentor für Ehingen.Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 130



Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 75 Der Schlussspurt des FC Mertingen kam zu spät, mit einem 3:2-Sieg entführte der SV Holzkirchen die Punkte. Dabei hatte Simon Waas nach einer Vorlage von Johannes Bissinger zunächst das 1:0 erzielt, dann aber war Holzkirchen am Zug. David Schmid erzielte in der 39. Minute den Ausgleich, Sandro Morena (73.) und Armin Rau (75.) brachten die Rieser auf die Siegerstraße. Erst in der Nachspielzeit wurden die Mertinger für ihre Bemühungen noch einmal belohnt, Kevin Schwark verkürzte auf 2:3.Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 75