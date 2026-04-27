Die SG Alerheim macht den Sack zu Kreisliga-Spitzenreiter sichert sich in Mertingen den Titel +++ FC Lauingen kann nachlegen +++ Donaumünster landet dritten Sieg in Folge von red · Heute, 21:23 Uhr · 0 Leser

Spieler und Anhänger der SG Alerheim feierten den Gewinn der Kreisliga-Meisterschaft. – Foto: Kiara Töpfer

Die SG Alerheim hat Geschichte geschrieben. Mit dem 2:0-Erfolg beim Schlusslicht FC Mertingen haben die Rieser den Titelgewinn in der Kreisliga Nord perfekt gemacht und steigen erstmals in die Bezirksliga auf. Der FC Lauingen gewann das Derby gegen den BC Schretzheim und konnte sich dadurch von der Abstiegszone etwas absetzen.

Die SG Alerheim zeigte sich beim 2:0-Auswärtssieg in Mertingen eiskalt. Florian Veit eröffnete in der 24. Minute mit einem präzisen Abschluss ins lange Eck. Nur wenig später legte Robert Zwölfer nach und verwertete eine Flanke sehenswert (36.). Mertingen fand kein Mittel gegen die kompakte Defensive des Meisters. In der Nachspielzeit sah der Mertinger Philipp Heckmeier noch die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Patrick Huber (Ziertheim) - Zuschauer: 150

Ein Klassenunterschied am Ehinger Berg: Die SG Ebermergen/Mündling ließ dem SV Ehingen/Ortlfingen beim 4:0 keine Chance. Die Fritz-Brüder drückten dem Spiel früh ihren Stempel auf: Johannes eröffnete nach feiner Vorarbeit von Michael (18.), der nur vier Minuten später selbst vom Punkt nachlegte. Kurz vor der Pause erhöhte Michael Fritz nach Zuspiel von Marco Rühl auf 3:0 – die Vorentscheidung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SG tonangebend, ehe Rühl in der 64. Minute nach Vorlage von Fabian Göttler den Schlusspunkt setzte.

Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 150

Blitzstart und abgeklärte erste Hälfte: Der SV Donaumünster-Erlingshofen setzte sich mit 2:1 gegen den TSV Hainsfarth durch. Marco Ritter schockte Hainsfarth bereits in der ersten Minute mit dem 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Omar Suso nach schöner Kombination mit Luca Gröbl auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel wurde es enger: Martin Bauer brachte Hainsfarth per Kopf zurück ins Spiel. In der Schlussphase hätte Donaumünster alles klar machen können, doch Jürgen Sorg konnte TSV-Keeper Torwart Thomas Grygar Elfmeter nicht bezwingen.

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 180

Intensives Duell ohne Sieger: Der FSV Reimlingen und der FSV Buchdorf trennten sich 1:1. Die Buchdorfer gingen in der 35. Minute durch Nikolai Kastner in Führung, der eine Vorlage von Jan-Niklas Jung verwertete. Reimlingen erhöhte in der Folge den Druck und wurde spät belohnt: Jan Enßlin verwandelte in der 79. Minute einen Elfmeter zum Ausgleich.

Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 150

Effizienter TSV Monheim, aufopferungsvoll kämpfender SV Mauren: Christopher Theil brachte Monheim beim 2:1-Erfolg kurz vor der Pause in Führung (41.), vorbereitet von David Dworschak, der auch beim 2:0 durch Peter Enhuber (53.) seine Übersicht bewies. Mauren gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch Lukas Kilian (69.). In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich – doch Monheim rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Schiedsrichter: Pascal Petermann (Holzheim) - Zuschauer: 100

Frühe Führung, vergebene Chancen und ein gerechtes Remis: Der SV Holzkirchen und die SSV Dillingen trennten sich 1:1. Jasjot Padda brachte die Dillinger bereits in der 6. Minute in Front. Holzkirchen hatte die große Chance zum Ausgleich, doch Sandro Morena scheiterte vom Punkt an SSV-Keeper Michael Wagner (22.). Kurz vor der Pause fiel dann doch das 1:1: Philipp Buser traf nach Vorlage von Marcel Köhnlein und stellte den Endstand her.

Schiedsrichter: Lukas Gerhäuser (Theilenhofen) - Zuschauer: 80