Florian Veit (rechts) brachte die SG Alerheim in dieser Szene mit 1:0 in Führung. Am Ende sprang sogar ein 4:1-Erfolg gegen den TSV Hainsfarth heraus. – Foto: Sebastian Stadali

Die SG Alerheim ließ nichts anbrennen Kreisligist bezwingt den TSV Hainsfarth +++ Maihingen stolpert bei der SG Buchdorf +++ Ehingen feiert Derbysieg beim FC Mertingen Verlinkte Inhalte KL Nord Holzkirchen FC Maihingen FC Mertingen Oettingen + 10 weitere

Die SG Alerheim hat zumindest die Chance auf die Vizemeisterschaft in der Kreisliga Nord gewahrt. Gegen den TSV Hainsfarth setzte sich die SGA mit 4:1 durch. Der FC Maihingen musste den zweiten Tabellenplatz der SG Buchdorf/Daiting überlassen, nachdem die Nordrieser im direkten Duell mit 1:2 unterlagen.



Schiedsrichter: Dennis Walter (Altenmünster) - Zuschauer: 120 Mit einem Doppelschlag stellte die SG Alerheim schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg und setzte sich letztlich mit 4:1 gegen den TSV Hainsfarth durch. Florian Veit eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, nur drei Minuten später verwandelte Robert Zwölfer einen Elfmeter sicher zum 2:0. Hainsfarths Elias Leberle verkürzte in der 79. Minute nach einer Vorlage von Jannik Gramm zwar auf 2:1. Doch Alerheim ließ keine Spannung aufkommen: Sebastian Hertle traf quasi im Gegenzug zum 3:1, ehe Stefan Heuberger in der 89. Minute den Endstand herstellte.Schiedsrichter: Dennis Walter (Altenmünster) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Matthias Wittmann (Raitenbuch) - Zuschauer: 71 Der TSV Monheim setzt seinen Aufwärtstrend mit dem 2:0-Sieg beim TSV Oettingen weiter fort. In der 25. Minute brachte Lukas Felbinger die Gäste in Führung, nachdem er die Vorlage von Tobias Trommer verwertete. Der zweite Treffer fiel in der 73. Minute erneut durch Felbinger, der auch dieses Mal von Trommer bedient worden. In der 74. Minute musste Eike Wolfinger vom TSV Oettingen nach einer gelb-roten Karte vorzeitig vom Platz.Schiedsrichter: Matthias Wittmann (Raitenbuch) - Zuschauer: 71



Schiedsrichter: Andreas Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 123 Keine Mühe hatte der Spitzenreiter FSV Reimlingen beim 4:0-Sieg gegen das Schlusslicht SG Wemding/Wolferstadt. Wobei der Führungstreffer zunächst auf sich warten ließ. Andreas Sing traf nach Vorarbeit von Dominik Kohnle kurz vor der Halbzeitpause zum 1:0. Gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Kohnle selbst auf 2:0. Die SG verlor in der 64. Minute Konrad Reicherzer mit einer roten Karte. Danach ließ sich Reimlingen nicht mehr bremsen und baute in der 67. Minute die Führung durch Jan Enßlin aus, der nach einer Kombination mit Markus Sauer ins Netz traf. Den Schlusspunkt setzte Enßlin in der 89. Minute, als er nach Vorlage von Kohnle für das 4:0 sorgte.Schiedsrichter: Andreas Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 123



Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 230



In einem spannenden Derby setzte sich der SV Ehingen/Ortlfingen mit 1:0 beim FC Mertingen durch und ist nun punktgleich mit dem Lokalrivalen. Die Zuschauer sahen ein intensives Spiel, in dem das entscheidende Tor in der 80. Minute fiel. Tobias Dennerlöhr brachte eine Flanke vors Tor, die Bastian Stefanovic mit einem Kopfball verwertete.Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 230



Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 150 Die SG Buchdorf/Daiting setzte sich nicht nur mit 2:1 gegen den FC Maihingen durch, sondern verdrängte den Gegner auch von Platz zwei. Das erste Tor fiel bereits in der 9. Minute, als Simon Lux den Ball ins Netz beförderte. Maihingen glich in der 26. Minute aus: Jürgen Liebhard verwertete ein Zuspiel von Andreas Haas und traf zum 1:1. Doch kurz vor der Halbzeit, in der 39. Minute, brachte Jan-Niklas Jung die Hausherren erneut in Führung. Dabei blieb es auch.Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 150

Im heimischen Wörnitzstadion musste sich der SV Holzkirchen der SG Ebermergen/Mündling mit 0:2 geschlagen geben. Die Niederlage deutete sich früh an. In der 9. Minute bediente Marco Rühl mit seinem Zuspiel Tim Scheithauer, der zum 0:1 einschob. Nach der Pause stellte Rühl selbst auf 0:2 (55.), als er nach einem Zuspiel von Scheithauer unhaltbar ins Netz traf. Holzkirchen fand darauf keine Antwort mehr.

Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 120