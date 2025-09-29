Alerheims Keeper Samuel Hertle ist zur Stelle und hielt auch gegen den SV Holzkirchen seinen Kasten sauber. – Foto: Dieter Mack

Die SG Alerheim ist nicht zu stoppen Kreisliga-Spitzenreiter setzt sich auch gegen Holzkirchen durch +++ Buchdorf springt auf Platz zwei +++ Trio bleibt sieglos

Die SG Alerheim bleibt in der Kreisliga Nord das Maß aller Dinge und feierte im Spitzenspiel gegen den SV Holzkirchen den sechsten Sieg in Folge. Damit büßten die Holzkircher den zweiten Platz ein, den der FSV Buchdorf übernahm. Weiterhin ohne Sieg bleiben der SV Ehingen/Ortlfingen, FC Lauingen und SV Mauren.



Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 180 Im Gipfeltreffen setzte sich die SG Alerheim mit 2:0 gegen den SV Holzkirchen durch. Wobei die Geduld der SGA-Fans auf die Probe gestellt wurde, denn dem Spitzenreiter drohte bis kurz vor Schluss der erste Fleck auf der noch weißen Weste. In der 85. Minute erzielte Florian Veit dann das erlösende erste Tor. In der Nachspielzeit erhöhte Lars Rau sogar auf 2:0.Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 180



Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 150 Ein torreiches Duell zwischen der SG Ebermergen/Mündling und dem FC Lauingen endete 3:3. Qendrim Thaqi brachte den FCL in der 7. Minute in Führung. Doch Colin Schmidt glich nur vier Minuten später aus. Vor der Pause erzielte Tim Scheithauer mit einer Vorlage von Michael Fritz sogar das 2:1. Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Lauinger am Zug. Justin Morais de Almeida gelang das 2:2, dann sorgte Lukas in der 63. Minute für die 3:2-Führung der Mohrenstädter. Doch die SG gab sich nicht geschlagen: Michael Fritz nutzte in der 69. Minute die Vorlage von Kilian Böld noch zum 3:3.Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 100 Der FSV Buchdorf musste sich mächtig strecken, ehe der 4:2-Erfolg gegen das Schlusslicht SV Ehingen/Ortlfingen feststand. Als Simon Lux in der 14. Minute nach einer Vorarbeit von Manuel Roßkopf zum 1:0 traf, schien alles nach Plan zu laufen. Doch Bastian Stefanovic glich nur drei Minuten später aus. Kurz vor der Pause traf Lux zur erneuten FSV-Führung. Nach dem 3:1 durch Nikolai Kastner in der 70. Minute schien das Spiel entschieden, doch Norbert Weiser sorgte in der 80. Minute für Spannung. Ehingen träumte vom Ausgleich, kassierte allerdings in der Nachspielzeit durch Andreas Maier noch das 4:2.Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Tobias Willer (Zöschingen) - Zuschauer: 200 Der SV Donaumünster-Erlingshofen steckte gegen den FSV Reimlingen einen zweimaligen Rückstand weg und kam zu einem 2:2. Dominik Kohnle brachte den FSV per Elfmeter in Führung (9.). Nach der Pause glich Niklas Pichlmayr für den SVD aus (50.), doch Martin Winter köpfte fast postendend zur erneuten Reimlinger Führung ein (55.). Obwohl der SVD aufgrund der Zeitstrafe für Marco Ritter in Unterzahl war, glich Omar Suso in der 67. Minute zum 2:2 aus.Schiedsrichter: Tobias Willer (Zöschingen) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 40 Im Donaustadion trennten sich die SSV Dillingen und der TSV Monheim 1:1. Die SSV ging bereits in der 2. Minute durch Adonis Isufi in Führung, der nach einem Pass von Algert Hoti traf. Monheim glich in der 20. Minute durch ein Kopfballtor von Lukas Felbinger aus. Die Vorlage kam von Christopher Theil. In der Nachspielzeit erhielt Dillingens Alexander Kinder noch eine Zeitstrafe, die ohne Folgen blieb.Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 40

Im Aufsteigerduell hielt sich Schretzheims Jonas Behringer (links) zwar Maurens Lukas Pickel vom Leib, trotzdem reichte es für das Kleeblatt nicht zum Sieg. – Foto: Karl Aumiller



Schiedsrichter: Matthias Köhler (Illdorf) - Zuschauer: 150 Das Aufsteiger-Duell zwischen dem BC Schretzheim und SV Mauren endete mit einem gerechten 1:1. Daniel Schaaf brachte das Kleeblatt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zunächst in Führung. Im zweiten Abschnitt schlug Mauren dann zurück. Simon Löfflad egalisierte in der 64. Minute.Schiedsrichter: Matthias Köhler (Illdorf) - Zuschauer: 150

Der TSV Hainsfarth feierte gegen den FC Mertingen einen 2:1-Heimsieg. Die Mertinger gingen in der 29. Minute durch Patrick Gaugenrieder in Führung, der die Vorlage von Jonas Wagner verwerten konnte. Doch die Hainsfarther schlugen nach dem Seitenwechsel zurück. In der 64. Minute verwandelte Daniel Hensolt einen Elfmeter zum 1:1, nachdem Luca Stropek zuvor im Strafraum gefoult worden war. 13 Minuten später erzielte Stropek selbst das Siegtor zum 2:1, David Hertle hatte den Treffer vorbereitet.

Schiedsrichter: Peter Strobel (Kirchheim) - Zuschauer: 80