Die SG Alerheim erwischt einen Traumstart

Alerheims Florian Veit (rechts) ging zwar leer aus, obwohl er mit Tempo ins Dribbling gegen Schretzheims Gabriel Scharf geht. Trotzdem hatte der Rieser am Ende Grund zur Freude, die SGA gewann mit 5:3. – Foto: Igor Hoffmann

Vergangene Saison war der FSV Reimlingen Vizemeister der Kreisliga Nord und schnupperte am Bezirksliga-Aufstieg, dieses Mal bleiben die Rieser in den Startlöchern hängen. Nach dem 1:2 beim FC Mertingen sind sie punktlos. Besser läuft es für die SG Alerheim, die mit zwei Siegen gestartet ist - und den SV Holzkirchen. Der steckte vor ein paar Monaten vorübergehend im Abstiegskampf und durfte nun beim SV Donaumünster bereits den zweiten Sieg feiern.



Schiedsrichter: Tobias Willer (Zöschingen) - Zuschauer: 155 In einem packenden Spiel setzte sich die SG Alerheim mit 5:3 gegen den BC Schretzheim durch. Der BCS ging durch Jonas Behringer in der 21. Minute zunächst in Führung, doch Alerheim antwortete schnell: Tobias Stelzle glich in der 28. Minute aus. Dann ging es Schlag auf Schlag. Sebastian Hertle gelangen zwei weitere Tore für die SGA (36./43.), zwischendurch hatte Jakob Minnich für Schretzheim zum 2:2 (38.) ausgeglichen. Nach den fünf Treffern im ersten Abschnitt fielen nach der Pause drei weitere, wobei Schretzheim nach dem 4:2 durch Hertle in der 48. Minute gehandicapt war. Minnich in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte. In Überzahl erhöhte Jonas Sandmeyer auf 5:2, bevor das Kleeblatt auch noch einmal einnetzte. Pascal Scheider stellte in der 74. Minute den Endstand her.Schiedsrichter: Tobias Willer (Zöschingen) - Zuschauer: 155



Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 160 Im heimischen Burschelstadion feierte der TSV Hainsfarth einen 2:1-Erfolg gegen den TSV Monheim, die Nico Leister mit dem 1:0 in der 49. Minute einleitete. Er verwertete dabei das Zuspiel von Daniel Hensolt. In der 80. Minute war wieder alles hoffen, als Tobias Roßkopf einen Freistoß zum 1:1 verwandelte. Doch in der Nachspielzeit sorgte Nico Hensolt, ebenfalls nach einer Vorlage von Daniel Hensolt, für den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg für Hainsfarth.Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 160



Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 180 Der Aufsteiger SV Mauren musste sich beim FSV Buchdorf mit 1:3 geschlagen geben. Mit einem Doppelschlag stellte der FSV die Weichen auf Sieg. Simon Lux erzielte in der 24. Minute das 1:0 nach einer Vorlage von Routinier Armin Janik. Nur zwei Minuten später erhöhte Konstantin Holzmann auf 2:0, als er von Nikolai Kastner in Szene gesetzt worden war. Daniel Deininger verkürzte für Mauren in der 40. Minute, doch Richard Eidner stellte noch vor der Halbzeit den alten Abstand wieder her (45.). Auch zum 3:1 lieferte Janik die Vorlage. Am Ende hätte es noch einmal spannend werden können, doch in der 80. Minute vergab Max Amerdinger einen Elfmeter für Mauren. FSV-Keeper Michael Schäftner war nicht zu überwinden.Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 180

Sven Wimmer startet durch: In Donaumünster gelang ihm der Führungstreffer für seinen SV Holzkirchen. – Foto: Karlheinz Geiger



Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100 Der SV Holzkirchen landete beim SV Donaumünster-Erlingshofen einen verdienten 3:1-Erfolg. Sven Wimmer eröffnete bereits in der ersten Minute den Torreigen, dann sorgten Simon Hopfenmüller (21.) und Philipp Buser (26.) mit ihren Treffern für eine frühe Vorentscheidung. Nach einer Gelb-Roten Karte für David Chlebisz (50.) war der SVD in Unterzahl, trotzdem gelang Felix Wanner in der 74. Minute noch der Ehrentreffer.Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Marko Terzic (Augsburg) - Zuschauer: 180 Im Stadion Ehinger teilten sich der SV Ehingen/Ortlfingen und der FC Lauingen mit einem 1:1 die Punkte. Lukas Lauft hatte in der 14. Minute für das 0:1 gesorgt. Doch Bastian Stefanovic antwortete für den SVE in der 31. Minute und erzielte das 1:1. In der Nachspielzeit sah Ehingens Simon Leser noch die Gelb-Rote Karte, was aber keine Auswirkungen mehr hatte.Schiedsrichter: Marko Terzic (Augsburg) - Zuschauer: 180

Der FSV Reimlingen musste sich auch beim FC Mertingen geschlagen geben. Am Ende hieß es 2:1 für den FCM. Benjamin Mang brachte Mertingen in der 40. Minute nach einer Vorlage von Florian Hosp in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Nils Ringkamp auf 2:0. In der zweiten Hälfte verkürzte Leonard Lechner für Reimlingen auf 2:1, nachdem er den Ball von Simon Lösch serviert bekommen hatte. Mehr wollte dem FSV nicht gelingen.

