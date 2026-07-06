Die SFH verlängern mit ihrem Trainer und setzen auf ein Dreiergespann von Waldemar Durban · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

von links: Felix, Yannis und Leon Kalchschmidt

Verlinkte Inhalte Hügelheim

Zur neuen Runde gehen die Spfr. Hügelheim in die dritte Saison mit ihrem Trainer Jannick Maier welcher die Mannschaft vor 1,5 Jahren in einer sportlich sehr schwierigen Situation übernahm. Seither geht es wieder Schritt für Schritt in die richtige Richtung.

Auf und neben dem Platz ist eine Mannschaft mit gutem Teamgeist zu sehen. So kommt der sportliche Erfolg nicht drumherum als bald auch wieder bei den Spfr. Hügelheim vorbeizuschauen.