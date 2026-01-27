Die SFB suchen Optionen für den Ernstfall gegen den KFC

Doch nicht nur für den vordersten Offensivteil sucht der SFB-Chefcoach Optionen. „Das Gleiche gilt für den passenden Ersatz für Louis, wobei wir hier schon einige Spieler getestet haben, die gut performt haben. Hier haben wir definitiv noch keine endgültige Entscheidung getroffen, sondern werden die Leistungen und das Umsetzen innerhalb der Trainingswoche abwarten. Mit dem Leistungsstand der Mannschaft bin ich sehr zufrieden, wir werden sicherlich adäquate Lösungen bis zum Samstag finden“, erläutert El Halimi.

Er wird zusätzlich insbesondere Mandt als Kommandogeber und Tempomacher schmerzlich vermissen. Für ihn stünden neben Burovac auch Berkem Kurt, Florian Haderer oder Kapitän Ben Harneid in der Auswahl. Auf der Außenbahn kämen auch Zugang Haruto Idoguchi, Shoyo Akaogi sowie Lo Castro in Betracht, der im letzten Spiel gegen den FC Hürth nicht nur aufgrund seiner zwei Treffer überzeugte. Rückkehrer Batuhan Özden wird auf allen Positionen gegen seinen vorherigen Arbeitgeber hochmotiviert sein, um seinen Beitrag zu leisten, dass der Tabellen-Achte möglichst seinen achten Saisonsieg einfahren kann gegen den KFC.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: