Die SFB suchen Optionen für den Ernstfall gegen den KFC

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) haben trotz der Widrigkeiten des Winters eine nahezu optimale Vorbereitung mit einer beachtlichen Frühform absolviert. Das Team von Cheftrainer Salah El Halimi hatte drei starke Auftritte auf dem Kunstrasen im neuen Stadion „Am Kielsgraben“ gegen den Mittelrheinliga-Tabellenführer SV Bergisch Gladbach (3:4), den Regionalligisten SSVg Velbert (3:1) und Landesliga-Spitzenreiter FC Hürth (3:0).
Allerdings muss das Trainerteam zum Rückrunden-Auftakt gegen den KFC Uerdingen am Samstag (16 Uhr, Am Kielsgraben) auf drei eminent wichtige Schlüsselspieler verzichten – Routinier und Außenspieler Louis Klotz, Torjäger Robin Schnadt (beide Gelb-Rote Karten) sowie André Mandt, Stratege auf der hinteren Mittelfeld-Position (fünfte Gelbe Karte) handelten sich vor der Winterpause gegen den FC Büderich (1:2) überaus ärgerliche Sperren ein und fallen aus.
Jetzt sind die Improvisationskünste von El Halimi gefragt, der während der letzten Einheiten mit den möglichen Alternativen auch im Taktiktraining den nötigen Feinschliff erarbeiten wird. Gespielt wird sicherlich in der Raute mit dem klassischen und bevorzugten 4-4-2-System, für das optional einige Akteure in der engeren Wahl stehen. Der Taktikfuchs verrät: „Gewinner der Vorbereitung waren für mein Empfinden Milan Burovac und Tim Knetsch, die Riesenschritte nach vorne gemacht haben.“
Burovac überzeugte nach seiner schweren Verletzung auf seiner angestammten Sechser-Position, während sich Knetsch im Offensivbereich aufdrängte – beide Spieler antizipierten in hervorragender Weise die Laufwege und Spielsituationen aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten. In vorderster Front für Schnadt, der sich zusätzlich zu seiner Sperre noch verletzte, war Farhan Ghaznawi als Plan B vorgesehen, doch der 19-Jährige zog sich einen Bluterguss zu. Der Youngster bestritt bisher 14 Spiele und vermochte als Torschütze und Vorbereiter gleichermaßen zu beeindrucken. Nun scheint er aber keine Option für die Partie gegen den KFC sein zu können.
El Halimi erklärt jedenfalls: „Jetzt müssen wir eine zweite Alternative finden, die natürlich noch nicht die Qualität eines Robin oder Farhan hat. Mit den betreffenden Spielern müssen wir anders agieren und haben selbiges mit Timmi (Knetsch, Anm. d. Red.), Simone Lo Castro oder Batuhan Özden probiert, die ebenfalls ihre besonderen Fähigkeiten oder Attribute haben. Es wäre insofern eine andere Spielweise als die hohen Flanken auf Robin. Deshalb werden wir schauen, welches Werkzeug gegen Uerdingen passt, wobei es auch vom Belag abhängen wird.“
Doch nicht nur für den vordersten Offensivteil sucht der SFB-Chefcoach Optionen. „Das Gleiche gilt für den passenden Ersatz für Louis, wobei wir hier schon einige Spieler getestet haben, die gut performt haben. Hier haben wir definitiv noch keine endgültige Entscheidung getroffen, sondern werden die Leistungen und das Umsetzen innerhalb der Trainingswoche abwarten. Mit dem Leistungsstand der Mannschaft bin ich sehr zufrieden, wir werden sicherlich adäquate Lösungen bis zum Samstag finden“, erläutert El Halimi.
Er wird zusätzlich insbesondere Mandt als Kommandogeber und Tempomacher schmerzlich vermissen. Für ihn stünden neben Burovac auch Berkem Kurt, Florian Haderer oder Kapitän Ben Harneid in der Auswahl. Auf der Außenbahn kämen auch Zugang Haruto Idoguchi, Shoyo Akaogi sowie Lo Castro in Betracht, der im letzten Spiel gegen den FC Hürth nicht nur aufgrund seiner zwei Treffer überzeugte. Rückkehrer Batuhan Özden wird auf allen Positionen gegen seinen vorherigen Arbeitgeber hochmotiviert sein, um seinen Beitrag zu leisten, dass der Tabellen-Achte möglichst seinen achten Saisonsieg einfahren kann gegen den KFC.
