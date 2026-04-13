Die SFB leisten kaum Widerstand und gehen in Schonnebeck unter

Den 27. Spieltag der Oberliga würden die Sportfreunde Baumberg allzu gerne aus ihren Geschichtsbüchern streichen. Die stark abstiegsbedrohten SFB-Spieler vermochten auch beim Tabellenfünften SpVg. Schonnebeck trotz einer anfangs guten Leistung keinen Befreiungsschlag zu landen, sondern mussten mit 2:8 (2:2) am Ende ihre fünfte Niederlage in Folge hinnehmen, wobei die Leistung in der zweiten Halbzeit einem Offenbarungseid glich.
Die Truppe von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi rutschte nach dieser ernüchternden Bilanz mit 30 Punkten erstmals auf den ersten Abstiegsplatz, sodass den Baumbergern sieben Runden vor Saisonende das Wasser bis zum Hals steht.
Baumbergs Coach änderte die Startelf gegenüber der Vorwoche (0:1 gegen Blau-Weiß Dingden) auf drei Positionen – für Routinier Daniel Schwabke (fünfte Gelbe Karte) stand Thorsten Pyka zum siebten Mal zwischen den Pfosten, Hayato Uchimura und Milan Burovac spielten für Al-Hassan Turay und Burak Gencel auf dem gut bespielbaren Kunstrasen.
Die SFB waren sofort auf Betriebstemperatur und erwischten den besseren Start: Abwehrchef Sertan Yigenoglu eroberte den Ball am eigenen Strafraum und startete ein Solo, wobei das Spielgerät über Robin Hömig und Burovac beim wiederholt erfrischend aufspielenden Simone Lo Castro landete, der Lukas Lingk im Tor der Hausherren keine Abwehrchance ließ – 0:1 (8.). In der 17. Minute egalisierten die Essener durch ihren überragenden Torjäger Niko Bosnjak, der nach einer Hereingabe von rechts die Kugel über die Linie drückte (17.), bevor er eine Minute später das Spiel nach gleichem Strickmuster drehte – 2:1 (18.).
Die SFB spielten dennoch weiter forsch mit – Ben Harneid setzte sich rechts durch und bediente Lo Castro, der mit seinem siebten Saisontreffer erneut eiskalt verwertete – 2:2 (23.). Nach einer halben Stunde traf das Verletzungspech wiederholt die Gäste, denn der zweifache 19-jährige Torschütze musste das Spielfeld ebenso wie zehn Minuten später Kapitän Louis Klotz verlassen. Und nach dem Seitenwechsel waren die guten Vorsätze schnell über den Haufen geworfen – Bosnjak machte seinen Hattrick perfekt und setzte sich mit seinem 20. Saisontreffer an die Spitze der Torjägerliste – 3:2 (47.).
Nach dem 4:2 durch Alpha Kevin Kouroma lief das Spiel nur noch in Richtung des Baumberger Gehäuses (62.). Fünf Minuten später erzielte Marcio Elia Lopes da Silva Do Valva gegen teilweise widerstandslose SFB-Akteure das 5:2 (67.), ehe Lennon Jung in der 77. Minute das halbe Dutzend vollmachte – 6:2. In der 82. Minute nutzte Maxim Schröder gegen völlig überforderte Gäste einen Elfmeter zum 7:2. Den Schlusspunkt in einer denkwürdigen Partie setzte Jung mit seinem zweiten Treffer gegen Pyka, der sich bereits in der fünften Minute am Oberarm verletzt hatte. „Er hat trotzdem auf die Zähne gebissen“, so El Halimi.
Der SFB-Coach hatte eine ausgeglichene erste Halbzeit gesehen, „nach dem Ausfall unserer besten Offensivspieler lief nach vorne nicht mehr viel, und in der Defensive funktionierten die einfachsten Dinge nicht. Abstiegskampf heißt nicht von ungefähr Kampf, aber den haben wir in Durchgang zwei eingestellt. Die nötige Körpersprache war überhaupt nicht mehr vorhanden.“ Die SFB haben zwar direkten Anschluss zum rettenden Ufer. „Aber über einige Dinge werden wir diese Woche dringend sprechen müssen“, meinte El Halimi, der stinksauer war.