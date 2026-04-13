Die SFB leisten kaum Widerstand und gehen in Schonnebeck unter Die Sportfreunde Baumberg verlieren aufgrund einer indiskutablen zweiten Halbzeit mit 2:8 bei der SpVg. Schonnebeck und stecken dadurch noch tiefer im Abstiegskampf der Oberliga. Trainer Salah El Halimi ist sauer und kündigt Gespräche an. von RP / Thomas Schmitz · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Baumberg kassiert eine denkwürdige Pleite – Foto: David Zimmer

Den 27. Spieltag der Oberliga würden die Sportfreunde Baumberg allzu gerne aus ihren Geschichtsbüchern streichen. Die stark abstiegsbedrohten SFB-Spieler vermochten auch beim Tabellenfünften SpVg. Schonnebeck trotz einer anfangs guten Leistung keinen Befreiungsschlag zu landen, sondern mussten mit 2:8 (2:2) am Ende ihre fünfte Niederlage in Folge hinnehmen, wobei die Leistung in der zweiten Halbzeit einem Offenbarungseid glich.

Die Truppe von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi rutschte nach dieser ernüchternden Bilanz mit 30 Punkten erstmals auf den ersten Abstiegsplatz, sodass den Baumbergern sieben Runden vor Saisonende das Wasser bis zum Hals steht. Drei Änderungen in der Startelf Baumbergs Coach änderte die Startelf gegenüber der Vorwoche (0:1 gegen Blau-Weiß Dingden) auf drei Positionen – für Routinier Daniel Schwabke (fünfte Gelbe Karte) stand Thorsten Pyka zum siebten Mal zwischen den Pfosten, Hayato Uchimura und Milan Burovac spielten für Al-Hassan Turay und Burak Gencel auf dem gut bespielbaren Kunstrasen.

Die SFB waren sofort auf Betriebstemperatur und erwischten den besseren Start: Abwehrchef Sertan Yigenoglu eroberte den Ball am eigenen Strafraum und startete ein Solo, wobei das Spielgerät über Robin Hömig und Burovac beim wiederholt erfrischend aufspielenden Simone Lo Castro landete, der Lukas Lingk im Tor der Hausherren keine Abwehrchance ließ – 0:1 (8.). In der 17. Minute egalisierten die Essener durch ihren überragenden Torjäger Niko Bosnjak, der nach einer Hereingabe von rechts die Kugel über die Linie drückte (17.), bevor er eine Minute später das Spiel nach gleichem Strickmuster drehte – 2:1 (18.). Lo Castro erzielt seinen zweiten Treffer Die SFB spielten dennoch weiter forsch mit – Ben Harneid setzte sich rechts durch und bediente Lo Castro, der mit seinem siebten Saisontreffer erneut eiskalt verwertete – 2:2 (23.). Nach einer halben Stunde traf das Verletzungspech wiederholt die Gäste, denn der zweifache 19-jährige Torschütze musste das Spielfeld ebenso wie zehn Minuten später Kapitän Louis Klotz verlassen. Und nach dem Seitenwechsel waren die guten Vorsätze schnell über den Haufen geworfen – Bosnjak machte seinen Hattrick perfekt und setzte sich mit seinem 20. Saisontreffer an die Spitze der Torjägerliste – 3:2 (47.).