Die SF Baumberg verpflichten ein Offensivtalent von Viktoria Köln

Salah El Halimi freut sich auf einen weiteren entwicklungsfähigen Spieler. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Sportfreunde Baumberg haben mit Jonas Gumilar den nächsten jungen Zugang für die kommende Oberliga-Saison vorgestellt. Der 18-Jährige wechselt aus der U19 des FC Viktoria Köln an den Kielsgraben und soll künftig die Offensive der SFB verstärken.

Gumilar wurde unter anderem bei Fortuna Düsseldorf und Viktoria Köln ausgebildet und gilt als variabel einsetzbarer Offensivspieler. Mit dem Wechsel nach Baumberg soll der talentierte Nachwuchsspieler nun den Schritt in den Seniorenfußball gehen.

"Sehr gute Ausbildung genossen"

Dazu sagt Cheftrainer Salah El Halimi: „Mit Jonas Gumilar bekommen wir einen weiteren jungen Spieler dazu, dem wir den Schritt in die Oberliga zutrauen.“ Zuvor hatte er bereits aus der eigenen U19 Brian Owusu, Dustin-Karim Laschewski und Maximilian Bingel hochgezogen. Über Gumilar sagt El Halimi: „Er hat bei Viktoria Köln eine sehr gute Ausbildung genossen und in den Gesprächen sowie bei seinen Einheiten bei uns einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Jonas ist auf den offensiven Flügeln und hinter der Spitze flexibel einsetzbar. Er sucht konsequent das Eins-gegen-Eins, hat einen guten Antritt, spielt mutig nach vorne und will immer den direkten Weg zum Tor. Genau diese Unbekümmertheit und Dynamik wollen wir in unserem Offensivspiel sehen. Besonders gefallen haben uns seine Lernbereitschaft und seine Bodenständigkeit. Er weiß, dass er sich alles erarbeiten muss, hört zu und ist bereit, täglich an sich zu arbeiten.“