Die SF Baumberg suchen ruhiges Fahrwasser In der Vorsaison der Oberiiga sicherten sich die Sportfreunde Baumberg beim SV Sonsbeck den Klassenerhalt. Die neue Spielzeit startet nun mit diesem Duell. von RP / Thomas Schmitz · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Beumberg startet gegen Sonsbeck – Foto: Arno Wirths

Nachdem die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg am vergangenen Samstag mit dem 3:0-Pflichtspielsieg bei den Sportfreunden 06 Neuwerk die erste Runde des Niederrheinpokals gemeistert haben, liegt der Fokus eine Woche später nun voll auf dem Meisterschaftsauftakt gegen den SV Sonsbeck (Samstag, 16 Uhr, Am Kielsgraben). Die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi will sogleich für sportliche Stabilität sorgen und den Schwung aus dem Pokal mitnehmen – mit einem Erfolg wollen die SFB den Grundstein für ein ruhigeres Fahrwasser als in der Vorsaison legen und zeitnah wichtige Punkte in der wohl spannendsten fünften Liga aller Zeiten einfahren.

Pünktlich vor dem Auftakt in die Saison 2026/27 steht El Halimi wieder auf der SFB-Kommandobrücke – er wurde während seines Familienurlaubs von seinem Trainerteam hervorragend vertreten: „Meine Stellvertreter um Mohamed Rifi, Mesut Cömez, André Maczkowiak und Sebastian Handke haben während meiner Abwesenheit vorzügliche Arbeit geleistet, denn die Mannschaft befindet sich insgesamt in einer Top-Verfassung. Ich konnte mich wieder auf das Team verlassen, der verbale und intensive Austausch fand auch während des Urlaubs statt. Unser Pokalsieg war gut für den Einstieg und ein wichtiges Erfolgserlebnis für den Meisterschaftsstart“, erläutert der SFB-Coach, der die beste Oberliga aller Zeiten erwartet: „Es wird höchstwahrscheinlich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geben. Ich rechne mit etwa acht Teams, die um die Spitze spielen, während der Rest zeitweilig in den Abstiegskampf involviert sein könnte. Die Qualität wird enorm hoch und eng beieinander sein.“ Schnadt, Er und Hölscher wieder dabei Morgen, 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SV Sonsbeck SV Sonsbeck 16:00 live PUSH Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass die Sportfreunde einen Start nach Maß hinlegen – sie wollen keinesfalls unter Erfolgszwang stehen und diesmal eine sorgenfreiere Saison als im Vorjahr mit positiven Achtungserfolgen absolvieren. Vor drei Monaten standen sich beide Kontrahenten am 32. Spieltag in einem wahren Abstiegskrimi gegenüber, den die Baumberger mit 4:2 in Sonsbeck gewannen und sich somit der Sorgen entledigten. Am Ende schafften beide Teams den Klassenerhalt, sodass sich die befreundeten Trainer Heinrich Losing (Sonsbeck) und El Halimi einmal mehr gegenüberstehen – die Gesichter der Mannschaften haben sich teilweise verändert.