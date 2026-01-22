Die SF Baumberg steigern sich gegen Velbert

Di., 20.01.2026, 19:30 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SSVg Velbert SSVg Velbert 3 1 Abpfiff Zwei Tage nach dem offenen Schlagabtausch gegen den Mittelrheinliga-Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 (3:4 nach 3:1-Führung) war gegen die höherklassigen Velberter überhaupt kein Klassenunterschied zu erkennen. Zwar gingen die Gäste nach einer Linksecke von Max Machtemes, einer Verlängerung durch Max Wiese und dem Einschuss durch Timo Mehlich frühzeitig mit 1:0 in Führung (4.), doch danach entwickelte sich bei einem eisigen Wind und Temperaturen um den Gefrierpunkt eine temporeiche und höchst intensive Partie, in deren Verlauf sich die Kontrahenten keine Verschnaufpausen gönnten.

Ausgleich nach einer halben Stunde In der sechsten Minute strich ein Schuss von Robin Hilger über das Gehäuse des sicheren SFB-Keepers Daniel Schwabke. Fünf Minuten später traf Batuhan Özden nach einem feinen Spielzug über André Mandt das linke Außennetz (11.), ehe Schwabke vor dem einschussbereiten Hilger rettete (16.). In der 31. Minute spielte Milan Burovac vertikal auf Louis Klotz, der Zielspieler Mandt an der Strafraumgrenze fand – sein vorzüglicher Schlenzer landete unhaltbar für Schlussmann Kevin Jackmuth im rechten oberen Torwinkel zum 1:1. Sechs Minuten später passte Wiese auf Hilger, doch abermals war Schwabke hellwach zur Stelle (37.). Im Gegenzug steckte Klotz auf der rechten Außenbahn zu Burovac, der das Spielgerät knapp am rechten Pfosten vorbeisetzte (38.). Bemerkenswert: Der 24-Jährige wirbelte nach seiner schweren Verletzung so, als hätte er nie pausieren müssen – seine Passquote war enorm hoch. In Durchgang zwei nahm El Halimi im Gegensatz zum ersten Spiel erst nach einer Stunde und in verschiedenen Wechselfenstern sieben Einwechslungen vor, sodass der effiziente Spielfluss nicht litt. In der 51. Minute spielte der überragende SFB-Kapitän Ben Harneid auf Timo Hölscher, der Maß nahm und das 2:1 erzielte. Baumbergs Winter-Zugang Haruto Idoguchi führte sich gegen seine ehemaligen Kameraden ideal ein: Der 20-Jährige setzte sich auf der linken Außenbahn durch – sein Zuspiel erreichte Hölscher, der dem eingewechselten Jonathan Freitag im SSVg-Tor keine Chance ließ – 3:1 (68.). Zwei Zeigerumdrehungen später umkurvte Simone Lo Castro den Velberter Torwart, doch sein Schuss verfehlte knapp das anvisierte Ziel (80.).