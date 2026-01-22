Die SF Baumberg steigern sich gegen Velbert

Salah El Halimi hatte viel Grund zum Lob gefunden am Dienstagabend: „Das erste Testspiel war gut und erkenntnisreich, aber heute haben wir uns deutlich gesteigert und in vielen Bereichen überzeugt. Im Übergangsspiel hat die Mannschaft nahezu perfekte Entscheidungsfindungen getroffen. Die Jungs waren präsent im Pressing und in den Zweikämpfen, mutig in ihren Aktionen und haben nach einer hohen Intensität verdient gewonnen“, analysierte der Cheftrainer der Sportfreunde Baumberg. Der Tabellen-Achte der Oberliga hatte kurz zuvor einen überzeugenden 3:1 (1:1)-Erfolg über Regionalliga-Schlusslicht SSVg Velbert, das sich schon im Meisterschaftsbetrieb befindet, eingefahren.
Zwei Tage nach dem offenen Schlagabtausch gegen den Mittelrheinliga-Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 (3:4 nach 3:1-Führung) war gegen die höherklassigen Velberter überhaupt kein Klassenunterschied zu erkennen. Zwar gingen die Gäste nach einer Linksecke von Max Machtemes, einer Verlängerung durch Max Wiese und dem Einschuss durch Timo Mehlich frühzeitig mit 1:0 in Führung (4.), doch danach entwickelte sich bei einem eisigen Wind und Temperaturen um den Gefrierpunkt eine temporeiche und höchst intensive Partie, in deren Verlauf sich die Kontrahenten keine Verschnaufpausen gönnten.
Sechs Minuten später passte Wiese auf Hilger, doch abermals war Schwabke hellwach zur Stelle (37.). Im Gegenzug steckte Klotz auf der rechten Außenbahn zu Burovac, der das Spielgerät knapp am rechten Pfosten vorbeisetzte (38.). Bemerkenswert: Der 24-Jährige wirbelte nach seiner schweren Verletzung so, als hätte er nie pausieren müssen – seine Passquote war enorm hoch.
In Durchgang zwei nahm El Halimi im Gegensatz zum ersten Spiel erst nach einer Stunde und in verschiedenen Wechselfenstern sieben Einwechslungen vor, sodass der effiziente Spielfluss nicht litt. In der 51. Minute spielte der überragende SFB-Kapitän Ben Harneid auf Timo Hölscher, der Maß nahm und das 2:1 erzielte. Baumbergs Winter-Zugang Haruto Idoguchi führte sich gegen seine ehemaligen Kameraden ideal ein: Der 20-Jährige setzte sich auf der linken Außenbahn durch – sein Zuspiel erreichte Hölscher, der dem eingewechselten Jonathan Freitag im SSVg-Tor keine Chance ließ – 3:1 (68.). Zwei Zeigerumdrehungen später umkurvte Simone Lo Castro den Velberter Torwart, doch sein Schuss verfehlte knapp das anvisierte Ziel (80.).
Vor dem abwechslungsreichen Duell hatte Michael Kirschner, Velberts Sportlicher Leiter, erklärt: „Wir haben bewusst die Generalprobe gegen die starken Baumberger gewählt, damit unser Trainer vier Tage vor dem Kellerderby gegen den Wuppertaler SV weitere wichtige Erkenntnisse sammeln kann. Wir haben uns noch nicht aufgegeben und wollen unbedingt die Klasse halten.“
Während El Halimi auf der geschlossenen Mannschaftsleistung aufbauen kann, dürfte sein Gegenüber Bogdan Komorowski vor dem WSV-Spiel noch an einigen Stellschrauben drehen müssen. Erfreulich: SFB-Torwarttalent Ben Nilson fieberte nach überstandener Operation vom Spielfeldrand mit: „Mir wurde ein Tumor aus der Ferse entfernt. Der Eingriff ist gut verlaufen, sodass ich bei gutem Heilungsverlauf im Februar wieder behutsam einsteigen möchte.“
Demnach war es alles in allem ein höchst erfreulicher Dienstagabend im neuen Stadion Am Kielsgraben, wo am Samstag der die Winter-Vorbereitung abschließende Test gegen den Landesliga-Tabellenführer FC Hürth stattfindet (14 Uhr), bevor es an selber Stelle in der Oberliga gegen den KFC Uerdingen weitergeht.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: