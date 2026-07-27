Die SF Baumberg schaffen sich selbst ein Luxusproblem Nach der Absage des 1. FC Düren fanden die Sportfreunde Baumberg keinen Gegner und trainierten. Mit Osman Calik ist die Anzahl der Torhüter beim Oberligisten auf fünf gewachsen. So planen die Trainer mit den Keepern. von RP / Thomas Schmitz · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

El Halimi hat die Qual die Wahl im Tor – Foto: Jens Terhardt

Die Oberliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg mussten am Samstag kurzfristig auf ihr vorletztes Testspiel gegen den gleichklassigen Mittelrheinligisten 1. FC Düren verzichten, weil der befreundete Gegner den Vergleich kurzerhand mangels Personal absagen musste. Daher machte sich das gesamte Team der Baumberger auf die Suche nach einem passenden Gegner: Selbst der urlaubende SFB-Cheftrainer Salah El Halimi versuchte aus Marokko sein Glück – vergebens.

Doch die Co-Trainer Mohamed Rifi, Mesut Cömez, Torwarttrainer André Maczkowiak sowie Fitness-Coach Sebastian Handke machten aus der Not eine Tugend – sie setzten für den Vormittag nach der mehr als dreiwöchigen Vorbereitungsphase eine weitere Trainingseinheit mit Torwarttraining und verschiedenen Spielformen an. Der hochmotivierte Rifi erklärt: „Die Absage ist maximal bitter, und die Gegnersuche war der pure Stress, denn es wäre ein weiterer wichtiger Test vor dem ersten Pflichtspiel in der ersten Pokalrunde beim Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk gewesen.“ Die Partie steigt am Sonntag, 9. August um 15 Uhr. „Allerdings vermochten wir im Training die ausgefallene Wettkampfpraxis sehr ordentlich umzusetzen und verschiedene Situationen zu kreieren“, so der 44-Jährige weiter, „es wurden wiederholt Sequenzen verfeinert. Die Jungs arbeiten seit dem Beginn der Vorbereitung perfekt mit, arbeiten fast täglich bis zur Erschöpfung – es herrscht ein großer Mannschaftsgeist.“ Drei Knieverletzungen sind eine Hypothek Bisher wurde am Fundament, der Grundlagenausdauer und dem gruppentaktischen Verhalten intensiv gearbeitet. „Bis zum Saisonstart werden die Feinmotorik, die Mannschaftstaktik sowie das Umschaltspiel in weiteren Schritten einstudiert und gezielt verfeinert“, erläutert Rifi, der das Fehlen von Führungsspieler Ben Harneid, Stürmer Batuhan Özden und Regisseur André Mandt (alle Knieverletzungen) bedauert: „Das sind Hypotheken aus der Vorsaison. Wir hoffen, dass die Genesung von Ben bei gutem Verlauf sechs bis acht Wochen dauert, Batuhan wird noch operiert, und André steht nach seinem Kreuzbandriss zur Rückrunde hoffentlich zur Verfügung.“ Torjäger Robin Schnadt ist nach seinem Mittelfußbruch bei Handke in guten Händen und wird behutsam herangeführt.

Bei den Torhütern haben die Sportfreunde ein Luxusproblem: Für Routinier Daniel Schwabke (Karriereende) steht Thorsten Pyka (31 Jahre) weiterhin im Kader – er hatte in der Vorsaison immerhin neun Oberliga-Einsätze. Ben Nilson (20) hat seine langwierige Verletzung überstanden und nähert sich schrittweise seiner Bestform. Hinzu kamen die Neuverpflichtungen Hannes Kramp (24) vom Regionalligisten SV Rödinghausen, Jonathan Freitag (20) vom Liga-Konkurrenten SSVg. Velbert und zuletzt Osman Calik. Der 19-Jährige wurde in der Jugend des MSV Duisburg ausgebildet und kommt vom Landesliga-Absteiger Sportfreunde Hamborn 07, für den er 20 Einsätze in der Saison 2025/26 verbuchte. Für die SFB gab er vor einer Woche sein Debüt im Spiel gegen den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen – in der zweiten Halbzeit glänzte Calik mit vorzüglichen Paraden. „Er kann eine positive Überraschung der Saison werden“ El Halimi freut sich über den dritten neuen Keeper, weil er für sein Alter ausgesprochen gut performe: „Er bringt viele gute Voraussetzungen für einen jungen Torwart mit. Wir haben ihn dazu genommen, denn er ist ein spannender Spieler mit einem Riesenpotenzial und einer enormen Entwicklungsfähigkeit. Wir wollen ihn weiter fördern und an die Oberliga heranführen, wobei er auf die anderen Keeper auch einen gewissen Druck ausüben soll. Er kann zu einer positiven Überraschung in dieser Saison werden.“