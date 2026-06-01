Die SF Baumberg feiern den Klassenerhalt per Kantersieg

Baumberg feiert den Klassenerhalt – Foto: Arno Wirths

Die Oberliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg (SFB) haben ihre imposante Serie auch am vorletzten Spieltag fortgesetzt und sich durch einen 7:1 (3:1)-Kantersieg gegen den bereits abgestiegenen SV Biemenhorst (SVB) unter großem Jubel den Klassenerhalt gesichert. Die Baumberger kletterten so mit 44 Punkten auf den achten Platz. Umso bemerkenswerter: Vor sechs Spieltagen hatten sie noch einen direkten Abstiegsplatz belegt, danach fanden die Blau-Weißen zurück in die Erfolgspur und spielen insofern auch in der Saison 2026/27 weiterhin in der fünften Liga.

Danach spielte der SVB frech und munter mit, sodass auch der zuletzt überragende SFB-Torwart Daniel Schwabke sein großes Können unter Beweis stellen konnte (12./15.). Der 36-Jährige wurde bei seiner Auswechslung in der 87. Minute frenetisch gefeiert und noch während des laufenden Spiels in einem Spalier aller Akteure verabschiedet, da er als SFB-Urgestein aus familiären und beruflichen Gründen seine Schuhe an den Nagel hängen wird – 15 Minuten zuvor hatte er beim Stande von 4:0 einen Foulelfmeter von SFB-Torjäger Luca Puhe (72.) gehalten.

Für Bilal Sezer, Ben Harneid und die gesperrten Al-Hassan Turay sowie Hayato Uchimura schickte SFB-Trainer Salah El Halimi Paolo Piccinini, Baris Sarikaya, Shoyo Akaogi und Tim Knetsch ins finale Heimspiel, das die Sportfreunde durchweg kontrollierten und dominierten. Bereits in der zweiten Minute chipte Spielgestalter Robin Hömig die Kugel über die letzte Reihe der zeitweise überforderten Gäste – Knetsch lief alleine auf SV-Keeper Rijad Bytyql zu und ließ dem jungen Schlussmann keine Abwehrchance – 1:0.

Zuvor hatten die Gastgeber mit teilweise herrlichem Kombinationsspiel für klare Verhältnisse gesorgt. Knetsch scheiterte nach einem Doppelpass zwischen Hömig und Louis Klotz noch an Bytyql (20.), bevor er nach einem Versuch von Piccinini im Nachschuss in letzter Minute geblockt wurde (21.). Hömig verfehlte in der 26. Minute nach einem unerlaubten Rückpass per Freistoß aus fünf Metern den Kasten, ehe der Ligaverbleib innerhalb von zwei Minuten eingetütet wurde: Klotz luchste SVB-Verteidiger Luca Ridder einen verloren geglaubten Ball ab und bediente Knetsch – 2:0 (36.). Zwei Minuten später spielte Hömig auf Knetsch, der seinen blitzsauberen Hattrick perfekt machte – 3:0 (38.).

Puhe trifft nach seinem Fehlschuss noch

Nach dem Wiederanpfiff landete eine Linksflanke von Sarikaya bei Knetsch, doch dessen Schuss parierte der glänzend reagierende Bytyql (48.). Nach etwa einer Stunde war die Partie endgültig gelaufen: Der unermüdliche Milan Burovac legte quer auf Sarikaya, der keine Mühe hatte, zum 4:0 zu vollenden (61.). In der 78. Minute kamen die Bocholter zu ihrem verdienten Ehrentreffer, den Puhe nach seinem Fehlschuss vom ominösen Punkt von der Strafraumgrenze erzielte – 4:1.

Zehn Zeigerumdrehungen vor dem Abpfiff krönte Burovac seine Leistung und setzte die Kugel im Nachschuss in den Kasten – 5:1 (80.). Und der eingewechselte Edeljoker Simone Lo Castro ließ es sich nicht nehmen, zwei Minuten später mit seinem achten Saisontor das halbe Dutzend vollzumachen – 6:1 (82.). Den Schlusspunkt setzte Mittelfeldstratege Timo Hölscher, der seinen neunten Saisontreffer maßgerecht in den Winkel zauberte – 7:1 (86.).

„Es war schon während der Trainingswoche spürbar, dass die Mannschaft trotz des anstrengenden Saisonverlaufs höchst fokussiert auf diesen Showdown war. Die Steine sind nicht heute vom Herzen gefallen, sondern waren schon während der letzten guten Leistungen gelockert. Wir haben fortwährend vor dem Gegner trotz seines Tabellenstandes gewarnt, und selbiges hat die Mannschaft auch umgesetzt. Obwohl wir nicht zu Null gespielt haben, wird es trotzdem die Pizza geben“, freute sich ein erleichterter El Halimi, dem besonders die Spielfreude und die Offensivwucht seiner Truppe gefallen hatten.