Die SF Baumberg bleiben vom Pech verfolgt Die Baumberger Oberliga-Spieler verlieren das Kellerduell daheim gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden. Die ohnehin ersatzgeschwächten Gastgeber müssen eine schwere Verletzung verdauen, Kapitän Louis Klotz scheitert per Elfmeter. von RP / Thomas Schmitz · Gestern, 13:30 Uhr · 0 Leser

Den Sportfreunden fehlt das Spielglück – Foto: Hubert Wilschrey

Die Oberliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg treten nach fünf sieglosen Spielen in Folge auf der Stelle und befinden sich nach der unglücklichen, ernüchternden 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den Neuling Blau-Weiß Dingden in akuter Abstiegsgefahr. Am 26. Spieltag bezogen die vom Pech verfolgten Baumberger gegen den zuletzt stark auftrumpfenden Aufsteiger trotz einer couragierten Leistung die zwölfte Saisonniederlage. „Während der letzten acht Saisonspiele müssen wir mindestens drei Siege einfahren“, befand SFB-Cheftrainer Salah El Halimi, der seiner Truppe eine kämpferisch und spielerisch einwandfreie Leistung bescheinigte, „allerdings fehlten uns einmal mehr das nötige Quäntchen Glück im Abschluss sowie die Übersicht im entscheidenden Moment“.

Einige Veränderungen Er musste seine Startelf gegenüber der 1:5-Niederlage beim Spitzenreiter Ratingen 04/19 auch notgedrungen auf vier Positionen ändern: Für Hayato Uchimura, Haruto Idoguchi, Baris Sarikaya (Rotsperre) und Spielgestalter André Mandt rückten Ben Harneid, Burak Gencal, Enis Vila und Simone Lo Castro in die Startelf. Einen Tag vor der bedeutungsvollen Partie hatten sich um Mandt die schlimmsten Befürchtungen bestätigt – der 32-Jährige zog sich in Ratingen ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss zu und wird nach eigenen Angaben bereits am 11. April operiert. „Wir haben eine unfassbare Pechsträhne, aber die Jungs müssen jetzt mit allen Mitteln dadurch“, sagte der Mittelfeldakteur vor dem Anpfiff der konsequent leitenden Schiedsrichterin Sandra Nicole Gasch. Die Gäste, die bei den Sportfreunden zum elften Mal ohne Gegentreffer blieben und sich mit 36 Punkten ins Mittelfeld absetzen konnten, erwischten den besseren Start. In der vierten Minute entwischte der überragende Linksstürmer Moritz Osthoff nach einem Diagonalpass seinem zeitweise überforderten Gegenspieler Al-Hassan Turay und verfehlte das Gehäuse von SFB-Keeper Daniel Schwabke um Haaresbreite. Fortan entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Halbchancen auf beiden Seiten.

In der 21. Minute wurde Wirbelwind Lo Castro von seinem Gegenspieler im Strafraum festgehalten, sodass die Unparteiische ohne zu zögern auf Elfmeter entschied. Kapitän Louis Klotz schnappte sich die Kugel und scheiterte am starken Gäste-Keeper Johannes Buers, der in die anvisierte linke Ecke getaucht war. „Die Führung hätte das Spiel in eine andere Richtung gelenkt, aber seitens des Teams gibt es überhaupt keinen Vorwurf an Louis. Er hat tags zuvor beim Elferschießen 20 in Folge versenkt“, erklärte El Halimi. Hulshorst nutzt Patzer Er hatte wie sein Kollege Sebastian Amendt die Aktion als Schlüsselszene gesehen. „Die Gastgeber haben trotz ihrer vielen Ausfälle eine brutale Offensive, die uns alles abverlangt hat. Wir haben insbesondere die zahlreichen Standards gut verteidigt und nehmen die wertvollen Punkte sehr gerne mit in die Heimat“, sagte ein strahlender Amendt, der eines der intensivsten Spiele seines Teams in der Oberliga gesehen hatte.