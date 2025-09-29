„Die Seuche am Fuß“: Zorneding mit erneutem Krankenwageneinsatz

Der TSV Zorneding verteidigt zu Hause nach mehreren Verletzungspausen und einem Platzverweis einen Punkt gegen den SV Aschau

Der TSV Zorneding hat in der Fußball-Bezirksliga zu Hause gegen den SV Aschau/Inn einen Punkt errungen. Obwohl die Zornedinger mehr als 20 Minuten mit einem Mann weniger agieren mussten, blieben sie ohne Gegentor. Beide Seiten trennten sich letztlich mit 0:0. „Wir haben uns den einen Zähler absolut verdient. Ingesamt war es ein gerechtes Remis“, resümierte Zornedings Trainer Sascha Bergmann die Begegnung.

Zunächst taten sich die Platzherren jedoch schwer. Bergmann musste auf zwei Verletzungen reagieren und bereits früh im Spiel wechseln. Valentin Grusz (23.) und Matthias Schuster (30.) schieden aus. „Das war natürlich auch nicht zwingend gut für unseren Rhythmus. Nach der Pause waren wir ruhiger und strukturierter“, sah Bergmann im zweiten Durchgang eine Leistungssteigerung seiner Elf. Michael Witaschek suchte Maximilian Hotz, doch ein Aschauer Verteidiger kam zuvor und spitzelte den Ball in letzter Sekunde aus der Gefahrenzone.

Dann wurde Hotz auf der linken Seite in die Tiefe geschickt. Der gegnerische Torhüter kam knapp vor Zornedings Angreifer an den Ball, fiel diesem dabei jedoch unglücklich auf den Fuß. Nach ein paar unschönen Worten von Aschaus Schlussmann in Richtung Hotz ließ sich dieser zu einer Beleidigung hinreißen und sah daraufhin vom Schiedsrichter die Rote Karte (68.).

Zornedinger verteidigen in Unterzahl

Hotz verletzte sich bei der Aktion zudem schwer, musste mit dem Verdacht auf eine heftige Sprunggelenks- oder Wadenbeinverletzung zu einer genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. „Es ist natürlich bitter. Es war nun schon der dritte Krankenwageneinsatz in den letzten zwei Wochen. Wir haben die Seuche am Fuß“, sagte TSV-Coach Bergmann.

In Unterzahl verteidigten die Zornedinger in der Folge mit viel Leidenschaft das torlose Unentschieden. Lorenz Leger und Luciano Dimitrijevic hätten sogar noch den Siegtreffer für die Gastgeber erzielen können, scheiterten allerdings jeweils per Kopf.

„Wir nehmen den Punkt mit. Das ist völlig in Ordnung so. Wir hoffen, dass sich Maxi nicht zu schlimm verletzt hat“, richtete Trainer Sascha Bergmann nach Abpfiff des 0:0 noch Genesungswünsche an seinen verletzten Stürmer Hotz.