Die Serien halten an - Wertinger Chancenplus führt nicht zum Sieg

Die zwei guten Serien des FC Horgau und des TSV Wertingen haben weiterhin bestand. Durch das torlose Unentschieden ist der FC Horgau nun seit sieben Spielen in Folge ungeschlagen und der TSV Wertingen seit sechs Spielen in Folge. Wertingens Verteidiger Marco Langenmair verletzte sich beim Aufwärmen wohl schwer, für ihn sprang Alexander Wiedemann in die Startelf. Den Platz im Sturmzentrum besetzte Christoph Müller, nachdem Gheorghe Geanta den Wertingern nicht mehr zur Verfügung steht. Die Gäste aus der Zusamstadt waren dem Sieg näher und hätten drei Punkte verdient gehabt, scheiterten aber an der Chancenverwertung. Bereits in der 4. Minute kam der TSV zur ersten Großchance. Nach einer Flanke von Manuel Rueß köpfte Christoph Prestel knapp am Tor vorbei. Knapp zehn Minuten später sorgte Prestel mit einem Freistoß für Gefahr doch Heimkeeper Felix Häberl konnte abwehren. Nach einer viertel Stunde wurde Horgau das erste Mal gefährlich. Eine scharfe Freistoßflanke von Valentin Blochum konnte Sandro Scherl zur Ecke abwehren. Fünf Minuten später hatte der TSV aber einen weiteren Torabschluss. Kapitän Maximilian Beham zog aus der Distanz ab, aber Häberl konnte zur Seite parieren. Nach einer knappen halben Stunde war Prestel mit einem seiner Freistöße wieder gefährlich, aber auch hier war der Heimkeeper auf dem Posten. Wertingen hatte also bereits zur Pause ein Chancenplus. Nach dem Seitenwechsel legten sich die Gäste allerdings den Ball beinahe selbst ins Netz. Bei einem Missverständnis zwischen Max Knöpfle und Sandro Scherl köpfte Knöpfle den Ball an Scherl vorbei zurück Richtung eigenes Tor. Der TSV-Keeper konnte allerdings gerade noch so retten – eine brenzlige Situation. Nur zwei Minuten später knallte es gewaltig auf der anderen Seite. Andreas Kotter legte auf Christoph Müller zurück und der traf aus 15 Metern die Latte. Die Wertinger Chancen häuften sich immer mehr. In der 67. Minute schoss Marco Gerold aus 20 Metern knapp vorbei. In der 75. Minute rettete einmal mehr Keeper Häberl zur Ecke gegen einen Schuss von Beham. Nur drei Minuten später schoss Manuel Rueß aus kürzester Distanz den Ball liegend über das Tor. Ein Treffer sollte dem Gast einfach nicht gelingen und so endete diese Partie torlos.

Zuschauer: 130