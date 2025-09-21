Die Serien haben weiter Bestand

Germania Lich-Steinstraß bleibt in der Fußball-Landesliga weiterhin ungeschlagen. Das Team von Michael Hermanns holte sich am Samstagabend vor heimischer Kulisse den zweiten Sieg im vierten Ligaspiel. Mit 2:0 wurde in einem körperbetonten Spiel der SV Helpenstein besiegt.
„Wir haben als Mannschaft sehr gut verteidigt. Das fing schon bei der Offensive an, die sehr fleißig war“, freute sich Hermanns über den Erfolg. Auf der anderen Seite gingen die Gäste, wie auch in den drei Meisterschaftsspielen zuvor, als Verlierer vom Platz. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Uns fehlen nicht viele Prozentpunkte“, ist Dominik Hahn, Coach von Helpenstein, dass in Kürze der Erfolg zurückkommt.
In Lich-Steinstraß fingen die Hausherren gut an. Der Gast war zunächst passiv. Die letzte Tiefe bekam Hermanns Mannschaft aber nicht in die Aktionen. Es ging torlos in die Kabinen, trotz einer Großchance von Tom Krügermeier. Früh in Abschnitt zwei fiel das 1:0. Kai Theidig setzte sich auf der Außenbahn durch. Seine Hereingabe setzte Moritz Borell unter die Latte (50.).
Helpensteins stärkste Phase fing an, als sie in Unterzahl agieren mussten. Colin Ryßen – bereits gelb vorbelastet – sah nach einem erneuten Foulspiel die Ampelkarte (72.). Nun aktiver als die Germanen, gelang ihnen aber nicht der Ausgleichstreffer. „Wenn in dieser Phase das 1:1 fällt, dürfen wir uns nicht beschweren“, sah Lich-Steinstraß Coach Hermanns, dass sein Team in den Verwaltungsmodus fiel.
Auf dem großen Rasenplatz boten sich aber in Überzahl Räume. In der Nachspielzeit nutzte die Heimelf nach einem Konter diesen Platz um den Sieg in trockene Tücher zu bringen. Als rechter Verteidiger schaltete sich Jan Körver mit in den Konter ein und belohnte sich vorne mit dem 2:0 (90.+5).
Für Helpensteins Coach Hahn gilt es seine Jungs wieder neu abzuholen, denn in der kommenden Woche gibt es bereits gegen die Sportfreunde aus Uevekoven die Chance den Bock umzustoßen. „Da kommt mir das Derby ganz recht“, ist er guten Mutes.
Für Lich-Steinstraß stehen spannende Wochen auf dem Programm. In der Liga kommt ein interessanter Dreierpack mit Kurdistan Düren, dem SV Eilendorf und dem FC Hürth. Zuvor steht das Mittelrheinpokalachtelfinale gegen den FC Pesch auf dem Programm. Trainer Hermanns freut sich auf die Aufgaben, auch weil die Mannschaft ihm sehr große Freude bereitet: „Wir hatten heute elf Mann auf der Bank, die die Jungs auf dem Platz anfeuern. Das ist echt geil.“
