Germania Lich-Steinstraß hatte gegen den SV Helpenstein Grund zum Jubeln. – Foto: Manfred Heyne

Die Serien haben weiter Bestand Lich-Steinstraß bleibt in der Fußball-Landesliga ungeschlagen, der SV Helpenstein wartet weiterhin auf den ersten Ligapunkt. Verlinkte Inhalte präsentiert von LL Mittelrhein St. 2 Steinstraß Helpenstein

Germania Lich-Steinstraß bleibt in der Fußball-Landesliga weiterhin ungeschlagen. Das Team von Michael Hermanns holte sich am Samstagabend vor heimischer Kulisse den zweiten Sieg im vierten Ligaspiel. Mit 2:0 wurde in einem körperbetonten Spiel der SV Helpenstein besiegt.

„Wir haben als Mannschaft sehr gut verteidigt. Das fing schon bei der Offensive an, die sehr fleißig war“, freute sich Hermanns über den Erfolg. Auf der anderen Seite gingen die Gäste, wie auch in den drei Meisterschaftsspielen zuvor, als Verlierer vom Platz. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Uns fehlen nicht viele Prozentpunkte“, ist Dominik Hahn, Coach von Helpenstein, dass in Kürze der Erfolg zurückkommt. In Lich-Steinstraß fingen die Hausherren gut an. Der Gast war zunächst passiv. Die letzte Tiefe bekam Hermanns Mannschaft aber nicht in die Aktionen. Es ging torlos in die Kabinen, trotz einer Großchance von Tom Krügermeier. Früh in Abschnitt zwei fiel das 1:0. Kai Theidig setzte sich auf der Außenbahn durch. Seine Hereingabe setzte Moritz Borell unter die Latte (50.).

Helpensteins stärkste Phase fing an, als sie in Unterzahl agieren mussten. Colin Ryßen – bereits gelb vorbelastet – sah nach einem erneuten Foulspiel die Ampelkarte (72.). Nun aktiver als die Germanen, gelang ihnen aber nicht der Ausgleichstreffer. „Wenn in dieser Phase das 1:1 fällt, dürfen wir uns nicht beschweren“, sah Lich-Steinstraß Coach Hermanns, dass sein Team in den Verwaltungsmodus fiel. Gestern, 18:00 Uhr Germania Lich-Steinstraß Steinstraß SV Helpenstein Helpenstein 2 0 Abpfiff