Die Serie hält

Die Partie brauchte überhaupt keine Anlaufzeit, denn bereits in der zweiten Spielminute konnten die Gastgeber durch Dorian Grau in Führung gehen. Fabian Berroth steckte auf links zu Angelo Colletti durch, welcher am zweiten Pfosten Dorian Grau fand, der dann leichtes Spiel hatte.

Am sechsten Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen die Zweitvertretung des SSV Aalen. In einer ausgeglichenen Partie konnte man dank dreier früher Tore und eines gehaltenen Elfmeters am Ende mit 3:1 gewinnen und somit weiter fleißig Punkte sammeln.

Kurz darauf hätte Dorian Grau bereits erhöhen können, doch schob er den Ball knapp links am Tor vorbei. In der 20. Minute sollten dann auch die Aalener ihren Strafstoß bekommen. Felix Häußler brachte seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Robin Rogalsky trat an, doch scheiterte er an SG-Schlussmann Fabio Leopardi, welcher die Ecke erahnt hatte und somit vorerst die Null halten konnte.

Nach dem frühen Treffer kamen anschließend auch die Gäste besser ins Spiel, doch sollten sie schon in der 13. Minute die nächste kalte Dusche bekommen. Marcel Crljic wurde im Strafraum unfair zu Fall gebracht, sodass es einen Strafstoß für die Hausherren gab. Diesen legte sich Spielertrainer Colletti zurecht und verwandelt sicher unten links zum 2:0.

Im Gegenzug konnten die Gastgeber dann bereits das frühe 3:0 erzielen. Colletti war in der eigenen Hälfte am Ball und sah den durchstartenden Niklas Zick. Er schickte Zick mit einem hohen Ball tief in die gegnerische Hälfte, sodass Zick nur noch den Torhüter vor sich hatte, an welchem er vorbei ging und dann ins leere Tor schob (25.).

Im Anschluss gönnte sich die Partie eine Auszeit und erst kurz vor der Halbzeit passierte noch einmal etwas Nennenswertes: Dorian Grau legte perfekt für Niklas Zick auf, doch dieser verlor das Duell mit dem Aalener Torhüter, sodass es mit dem 3:0 in die Kabinen ging.

In der zweiten Hälfte nahm der SSV das Spiel an sich. In der 54. Minute konnte Leopardi mit einer Glanzparade gegen Szijarto seinen Kasten noch sauber halten. Zwei Minuten später schaffte es dann aber Julian Bihr nach Vorlage von Szijarto den Keeper der SG zum 3:1 Anschlusstreffer zu überwinden.

In der 68. Minute leistete SSV-Torhüter Gökhan Özdemir seiner Mannschaft dann einen Bärendienst: bereits im ersten Durchgang wurde er wegen Meckerns mit gelb verwarnt. Auch in Hälfte zwei konnte er den Mund nicht halten und wurde so vom Schiri mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen.

Dies war aber tatsächlich die letzte interessante Szene der Partie, denn in der Folge schafften es die Hausherren nicht die Überzahl zu nutzen. Aalen hatte in dieser Phase sogar mehr vom Spiel, konnte aber auch nichts Zählbares mehr herausschlagen, sodass auch nach 90 Minuten das Ergebnis noch 3:1 hieß.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergrönin.: Fabio Leopardi, Felix Häußler, Moritz Müller, Marcel Crljic (69. Domenico Prencipe), Fabian Berroth (76. Jakob Häußler), Oliver Stegmeier, Alexander Seitz, Simon Hieber (74. Raphael Tretter), Dorian Grau (59. Manuel Rupp), Angelo Colletti, Niklas Zick

Tore: 1:0 Dorian Grau (2.), 2:0 Angelo Colletti (13. Foulelfmeter), 3:0 Niklas Zick (25.), 3:1 Julian Bihr (56.)

Gelb-Rot: Gökhan Özdemir (68./SSV Aalen II/Meckern)

Besondere Vorkommnisse: Robin Rogalsky (SSV Aalen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabio Leopardi (20.).