Die Serie des SC Kapellen hält auch gegen Unterrath

Obwohl Kapellen tabellarisch als der klare Favorit antrat, hatte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber vor Unterrath (vier Siege in Serie) ausdrücklich gewarnt. Die Düsseldorfer hatten erst vor zwei Wochen den Tabellenführer mit 6:2 geschlagen. Ferber sah im ersten Durchgang beide Mannschaften auf Augenhöhe und erwartete eine Leistungssteigerung seines Teams. „Unterrath hat es uns wie erwartet schwer gemacht. Zudem haben wir zu viele Fehlpässe gespielt. Es war zu merken, dass sich die Jungs erst an den Wetterumschwung gewöhnen müssen.“