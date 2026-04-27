Die Serie des SC Kapellen hält auch gegen Unterrath

Der SC Kapellen verteidigt mit dem 3:1-Heimerfolg gegen die SG Unterrath den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga. Trotz einer torlosen ersten Hälfte bringt der SCK damit den achten Rückrundensieg aufs Tableau.
Obwohl Kapellen tabellarisch als der klare Favorit antrat, hatte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber vor Unterrath (vier Siege in Serie) ausdrücklich gewarnt. Die Düsseldorfer hatten erst vor zwei Wochen den Tabellenführer mit 6:2 geschlagen. Ferber sah im ersten Durchgang beide Mannschaften auf Augenhöhe und erwartete eine Leistungssteigerung seines Teams. „Unterrath hat es uns wie erwartet schwer gemacht. Zudem haben wir zu viele Fehlpässe gespielt. Es war zu merken, dass sich die Jungs erst an den Wetterumschwung gewöhnen müssen.“
In der Pause stellte Trainer Lennart Ingmann sein Team leicht um – und das mit Erfolg. Ein Freistoßtor von Janis Waffenschmidt (57.) fungierte als Dosenöffner für den SC Kapellen, der innerhalb von nur elf Minuten durch Yanick Ebert (63.) und Waffenschmidts zweiten Treffer (68.) die Partie an sich riss. „Nach dem Freistoßtor haben wir zu unserem Spiel gefunden und den Plan des Trainers umgesetzt. Das zweite und dritte Tor waren hervorragend herausgespielt – genauso wie wir uns das vorstellen“, sagte Ferber.
Die Gäste erzielten durch Christian Bus (76.) zwar den Anschlusstreffer, gefährlich wurde es für den SCK jedoch nicht mehr. „Der Gegentreffer war ärgerlich, trotzdem haben wir es souverän zu Ende gespielt und sind unterm Strich der verdiente Sieger“, resümierte Ferber.
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