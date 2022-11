Die Serie des FC Marxheim II ist gerissen!

Mit einer breiten Brust konnte die Zweitvertretung des FC Marxheim nach Sulzbach anreisen, denn

man konnte in acht der letzten neun Spiele einen Dreier einfahren. Doch an diesem Sonntag riss die

Serie und der FC Sulzbach II konnte die Marxheimer verdient in die Knie zwingen.

Sulzbach zeigte von Beginn an eine sehr griffige und körperlich präsente Vorstellung. Dabei wussten

sie vor allem die Vorzüge ihres breiten Fußballplatzes schnell für sich zu nutzen. Damit bereiteten sie

der Mannschaft von Mike Nickel große Probleme, weil im Zentrum Lücken entstanden die nie wirklich

geschlossen werden konnten. Somit war auch kaum Raum für Zweikämpfe gegeben, aber selbst in

diesen setzte sich meist ein rotes Trikot durch.

So dauert es lediglich bis zur 15. Minute als Sulzbach nach einer Ecke in Führung ging. Dominik

Fellbaum schob einen Abpraller aus wenigen Metern über die Linie. Als dieser dann nach 27. Minuten

auf 2:0 erhöhte, war klar, dass dasfür die Marxheimer heute eine echte Herkulesaufgabe werden wird,

wollen sie ihre Serie ausbauen. Denn nicht nur fahrlässige Abspielfehler im Spielaufbau, sondern auch

das Fehlen von jeglichem Zugriff im Mittelfeld, verhinderten es, das Ruder noch herumzureißen.

Darüber hinaus waren die vorgetragenen Angriffe der Marxheimer wenig vielversprechend. Aus der

Anfangsphase im Gedächtnis bleibt lediglich ein aus vielversprechender Situation heraus zu spät

vollzogener Abschluss von Markus Amann und eine Flanke von Moses Bohne‐Knapp, deren Klärung ein

Sulzbacher knapp verpasste. Der dahinter lauernde Marxheimer Kapitän Lars Lakomy konnte dadurch

den Ball leider nicht mehr kontrolliert aufs Tor bringen. Wesentlich effektiver gestalteten es die

Sulzbacher, als sie den Spielstand nach etwas mehr als einer halben Stunde bereits auf 3:0

hochschraubten.

Anel Pita, der diesmal nicht wie in der A‐Liga gewohnt in der Abwehr, sondern als Stürmer startete,

besiegelte mit einer sehenswerten Einzelleistung das Halbzeitergebnis (35.). Nicht mal schnell, aber

dafür technisch sehr gewandt dribbelte er durch die gegnerische Hälfte, entledigte sich der Gegenwehr

mehrerer Marxheimer Verteidiger und vollendete trocken ins kurze Eck.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit merkte man Marxheim jedoch an, dass sie hier die Flinte nicht so

schnell ins Korn schmeißen wollten, denn es begann die stärkste Phase der Gäste – ein echtes

Lebenszeichen. Mit hohem Anlaufen und „aggressiverem“ Verhalten arbeitete man sich wieder in

Zweikämpfe. Doch wie so oft an diesem Tag fehlten die passenden Instrumente, um daraus etwas

zählbares zu schlagen. Dass Standardsituationen zu den besseren Chancen zählten, belegt diesen Fakt.

Zwei aussichtsreiche Wagner‐Freistöße aus 16‐18 Metern landeten entweder in der Mauer oder über

dem Tor.

Wäre mit einem Anschlusstreffer sicherlich nochmal „Leben in die Bude“ gekommen, erlosch das

aufkeimende Feuer gut zwanzig Minuten nach Wiederanpfiff, als der Sulzbacher Patrick Rybka mit

einem Flachschuss ins lange Eck auf 4:0 die Vorentscheidung erzielt. Der eingewechselte Niklas

Schmidt traf dann zehn Minuten vor Ende zum 5:0 (80.) und machte „den Sack zu“. Wenigstens mit

dem Anschlusstreffer belohnte sich der Tabellendritte noch, als Markus Amann eine flache und

stramm getretene Flanke von Marius Wagner zum 5:1 ins Tor „drosch“ (90. +1).

So pfiff der Unparteiische das Spiel pünktlich ab und besiegelte die fünfte Saison‐Niederlage des FC

Marxheim (Anm. d. Red. bei 11 Siegen und keinem Unentschieden). Kompliment auch an den

Gastgeber aus Sulzbach, die eine sehr reife Leistung an den Tag legten. Dieser Mannschaft würden

sicherlich auch einige Plätze weiter oben gut zu Gesicht stehen. Allein bereits sechs Unentschieden

(bei sechs Siegen und nur vier Niederlagen) bestätigen das Potenzial der Mannschaft.

Es sei noch anzumerken, dass die Erste Mannschaft der Sulzbacher spielfrei hatte. Damit konnte hier

sinnvollerweise etwas nachgeholfen werden. Anel Pita und Konrad Rybka gingen in dieser Saison

zusammen bereits 23‐mal in der Kreisliga‐A an den Start und taten ihrer Mannschaft sichtlich gut.

Wenngleich ausdrücklich betont sei, dass die Niederlage der Marxheimer auf alles andere, aber nicht

auf diese Tatsache zurückzuführen ist. Die Mannschaft erwischte einfach einen rabenschwarzen

Sonntag. Diesen gilt es nun abzuhaken, denn bereits am kommenden Freitag steht das Flutlichtspiel

im Kelsterbacher Sportpark gegen keinen geringeren als den Tabellenführer der Viktoria auf dem

Programm.