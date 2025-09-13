Die Sensation ist gelungen

Es ist tatsächlich passiert. Türkspor Eppingen hat am Samstag beim FC Bammental seinen ersten Saisonsieg eingefahren. 3:2 hat die Elf von Mehmet Öztürk das Spitzenteam geschlagen und dabei einen 0:2-Rückstand in der Schlussviertelstunde gedreht.

Türkspor Eppingen hofft auf die bessere personelle Lage zum Ende der Urlaubszeit und gleichzeitig auf einen Befreiungsschlag. Sollte selbiger am Samstag gelingen, wäre das eine mittelgroße Sensation, schließlich gastiert der Aufsteiger beim FC Bammental und damit bei einem Mitfavoriten auf die Meisterschaft. Anpfiff des Elsenz-Duells ist um 15.30 Uhr

Mehmet Öztürk gibt sich keinen Illusionen hin. "Für uns beginnt die Saison erst nächste Woche so richtig", sagt der Trainer von Türkspor Eppingen. Bisher läuft es nicht nur personell schlecht, auch die Art und Weise wie sich die Mannschaft phasenweise regelrecht auf dem Platz ergibt, gefällt dem 48-Jährigen ganz und gar nicht. In Anlehnung an den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann und dessen Interview nach dem desaströsen 0:2 in der Slowakei sagt Öztürk: "Es kann nur über die Emotionen gehen und davon brauchen positive gepaart mit der richtigen Einstellung."

Ein Schritt in die richtige Richtung soll das Gastspiel in Bammental werden. Der Coach denkt in kleinen Etappen und sagt: "Es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn wir in die Halbzeit gehen würden mit der Aussicht etwas holen zu können." Das ist in den bisherigen Partien lediglich bei der bitteren 3:5-Niederlage gegen die SpVgg 06 Ketsch gelungen, als seine Mannschaft für Minuten vor dem Abpfiff sogar noch mit 3:2 in Front lag.