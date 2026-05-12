Die Sensation blieb aus

– Foto: Rocco Bartsch

Nur die größten Optimisten konnten etwas anderes als eine Niederlage erwarten – gegen eine Mannschaft, die ihre Aufstiegsambitionen unbedingt erhalten wollte. Und so kam es dann auch. Das übliche Geschenk zum Auftakt (Gegentor beim ersten Angriff der Gastgeber) war weniger entscheidend als die Schlafphase vor der Pause. Als hätten wir die bei Langstreckenflügen üblichen Schlafmützen übergezogen, so ließen wir uns innerhalb von 5 Minuten 3 Eier ins Nest legen. Damit war der Drops gelutscht. Auch wenn Hassan Sdnian dann noch ein Tor für die nie aufgebende Mannschaft erzielte, blieb das der Ehrentreffer, weil die Einheimischen noch zweimal trafen