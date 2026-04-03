Die Sensation blieb aus!

Im Nachholspiel des Kreispokal der 2. Runde verlor „erwartungsgemäß“ Fichtes Zweite gegen den zwei Klassen höher spielenden Kreisoberligisten Borussia Welzow am Ende mit 1:4. Vom Ergebnis her klar war es aber überlange Strecken nicht. Fichte 2 hielt konnte lange Parole bieten. Ein zweiklassen Unterschied war nicht sichtbar. Welzow im Angriffsspiel ideenlos mit vielen langen Pässen. Das 0:1 resultierte aus einem direkt verwandelten flachen Freistoß heraus in die Torwartecke. Mit dem 0:2 schien die Partie in Richtung Welzow zu gehen. Aber mit dem Anschlusstreffer durch Lehmann kurz vor der Pause setzte Fichte einen Wirkungstreffer beim Kreisoberligisten. Zweite Halbzeit ein auf und ab. Fichte hielt ordentlich dagegen. Ein „dummer“ Elfmeter brachte den Welzowern wieder einen 2-Tore Vorsprung. Kunersdorf unbeeindruckt arbeitete am 2. Treffer (der nichtfallen wollte). In der Nachspielzeit die endgültige Endscheidung zu Gunsten der Borussen und dem Endstand von 1:4.

Am Ende muss man sagen Fichtes Zweite ist nicht untergegangen, man konnte die Partie lange offen halten. Fichte Zwei schied mit erhobenen Hauptes aus dem Kreispokal aus!