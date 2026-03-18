Die selbstverschuldete Baustelle des KFC Uerdingen

Eigentlich ein Vorteil für Holzum, sollte man meinen. Auf der anderen Seite sollte schließlich auch Möllering eine faire Chance erhalten, sich zu beweisen. Denn der KFC betonte bei der Verpflichtung, dass man sich auf der Torhüter-Position breiter aufstellen wollte, weil Justin Möllering eher den Spielertyp „mitspielender Torwart“ verkörpere. Dessen Unterschrift sorgte in der Winterpause durchaus für etwas Unruhe – und auch für Verunsicherung. Aus dem Lager von Jonas Holzum war jedenfalls zu vernehmen, dass man von Möllerings Verpflichtung überrascht war, keine Gespräche stattgefunden hätten und man erst über Dritte erfahren habe, dass der KFC eine neue Nummer eins suche. Das hatte der Klub in der Winterpause allerdings negiert und die guten Leistungen Holzums in den Vordergrund gestellt. Er habe dem Klub schon einige Punkte gerettet.

Und so hat sich der KFC im Grunde eine neue Baustelle geschaffen, wo gar keine Arbeiten notwendig waren. Schließlich hat sich Holzum nicht aufgrund der fehlenden Konkurrenz im Tor festgespielt, sondern aufgrund seiner überzeugenden Leistungen. Der nun neu ausgerufene Zweikampf gestaltet sich sowieso schwierig, da Möllering zunächst noch in den Flitterwochen weilte und so Teile der Vorbereitung verpasste. Ähnlich übrigens wie Rafael Hester im Sommer, der aufgrund von Verletzungen und Urlaub ebenfalls nicht die komplette Vorbereitung absolvieren konnte.

So auch am Sonntag in Essen. Holzum hat in diesem Jahr nun drei Spiele absolviert – und in jedem seinen Kasten sauber gehalten. All diese Spiele hat der KFC Uerdingen auch gewonnen. Die beiden Spiele, die Justin Möllering zwischen den Pfosten stand, gingen hingegen beide verloren, bei insgesamt vier Gegentreffern. Der Wechsel auf der Torhüterposition wird nun nicht verantwortlich dafür sein, dass Uerdingen diese Spiele verlor. Ein neuer Keeper kann allerdings einen bestehenden und funktionierenden Defensivverbund sprengen und verunsichern. Es ist müßig zu diskutieren, ob die Niederlagen auch mit Holzum im Tor so eingetreten wären. Die nackten Zahlen sprechen jedoch für den 23-Jährigen, der auch am Mittwoch beim Nachholspiel in Baumberg wieder in der Startelf stehen wird.

INFO: KFC kommt Nachholspiel inzwischen sehr gelegen

Vorfreude Nach zwei abgesagten Versuchen, die Oberliga-Partie bei den Sportfreunden Baumberg auszutragen, soll es nun heute Abend endlich so weit sein. Und KFC-Coach Julian Stöhr macht keinen Hehl daraus, dass der Nachholtermin aus seiner Sicht sehr gelegen kommt. „Wir haben gegen Essen viel Schwung aufgenommen und werden diesen ins Baumberg-Spiel mitnehmen, das wird ein klarer Vorteil für uns sein“, sagte Stöhr am Dienstag in einer Presserunde.

Personal Außer Dave Fotso Youmssi, der sich in Essen eine leichte Zerrung zugezogen hat, wird der KFC komplett nach Monheim reisen.

Gegner Bei den Gastgebern sieht die Situation derweil nicht so rosig aus. Neben einigen verletzten Akteuren wird den Sportfreunden auch Louis Klotz, der sich am Wochenende eine Gelb-Rote Karte einhandelte, gesperrt fehlen.