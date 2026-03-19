Die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis beim FC Neustadt Der FC Neustadt hat am Samstag, 15.30 Uhr, in der Fußball-Landesliga den SV Denkingen zu Gast. von Stefan Kech (BZ) · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser

Höher hinaus als der Gegner - das will Ricardo da Silva Marques (in Blau) mit dem FC Neustadt nicht nur am Wochenende schaffen. – Foto: Wolfgang Scheu

Dabei starten die Hochschwarzwälder einen neuen Versuch, drei Punkte einzufahren.