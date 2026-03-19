 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis beim FC Neustadt

Der FC Neustadt hat am Samstag, 15.30 Uhr, in der Fußball-Landesliga den SV Denkingen zu Gast.

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser
Höher hinaus als der Gegner - das will Ricardo da Silva Marques (in Blau) mit dem FC Neustadt nicht nur am Wochenende schaffen.
Höher hinaus als der Gegner - das will Ricardo da Silva Marques (in Blau) mit dem FC Neustadt nicht nur am Wochenende schaffen. – Foto: Wolfgang Scheu

Verlinkte Inhalte

LL Südbaden - 3
FC Singen
Hegau
Radolfzell
Konstanz-Wm.

Dabei starten die Hochschwarzwälder einen neuen Versuch, drei Punkte einzufahren.

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen können. Und solche kleine Dinge zum Besseren hat Fabian Gamp bei seiner Mannschaft in der Partie vergangene Woche erkannt. Da verlor der FCN zwar 0:2 beim SV Aasen, doch die Leistung seiner Spieler nötigte ihm Respekt ab.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.