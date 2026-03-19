Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis beim FC Neustadt
Der FC Neustadt hat am Samstag, 15.30 Uhr, in der Fußball-Landesliga den SV Denkingen zu Gast.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser
Höher hinaus als der Gegner - das will Ricardo da Silva Marques (in Blau) mit dem FC Neustadt nicht nur am Wochenende schaffen. – Foto: Wolfgang Scheu
Dabei starten die Hochschwarzwälder einen neuen Versuch, drei Punkte einzufahren.
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen können. Und solche kleine Dinge zum Besseren hat Fabian Gamp bei seiner Mannschaft in der Partie vergangene Woche erkannt. Da verlor der FCN zwar 0:2 beim SV Aasen, doch die Leistung seiner Spieler nötigte ihm Respekt ab.