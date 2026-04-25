Die SEF-Reserve kehrt zurück – doch die geplante Fusion ist geplatzt Rückkehr nach elf Jahren von Matthias Spanrad · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

Andreas Voggt und Andreas Fritsch vom SEF – Foto: SE Freising

Der SE Freising meldet nach elf Jahren wieder eine zweite Mannschaft. Eine Spielgemeinschaft mit dem SC Freising scheiterte aber am Veto der Spieler.

Der 7. Juni 2015 markierte ein trauriges Kapitel in der Geschichte des SE Freising. Es war der letzte Spieltag in der Kreisliga 2, als die SEF-Reserve-Mannschaft mit 3:8 der BSG Taufkirchen unterlag. Der Abstieg des Tabellenvorletzten war an dem Tag längst besiegelt – wie auch die Zukunft der Zweiten. Nur Tage später verkündeten die Verantwortlichen das, was schon lange gemunkelt wurde: Es wird in der Savoyer Au keine Reserve der Landesliga-Mannschaft mehr geben, das Team wird zur neuen Saison abgemeldet. Ein Raunen ging durch die Region, zeitweise hatte die SEF-Zweitvertretung schließlich bis in der Bezirksliga gespielt. Und: Eine Zweitvertretung hatte bei einem höherklassigen Klub bis dahin noch niemand abgemeldet. Der Aufschrei in der Fußballszene rund um München war groß, viel wurde diskutiert.

Über zehn Jahre sind seitdem ins Land gezogen, doch mittlerweile steht fest, dass der SEF quasi einen Rückzieher vom Rückzieher macht. Denn zur neuen Saison soll es am Roider-Jackl-Weg wieder eine Zweite Mannschaft geben, die Anträge beim Bayerischen Fußballverband sind längst eingereicht. Auch das Trainergespann steht bereits fest. Aktuell laufen die Prüfungen, in welcher Liga das neue Team antreten wird. Und es machte dieser Tage eine Überlegung die Runde, die den Fußball in der Domstadt in seinen Grundfesten erschüttert hätte: Genau 30 Jahre nach der Fusion zwischen Eintracht und Sportclub im Jahr 1996 (die in der Zwischenzeit durch die Gründung einer neuen SC-Fußballabteilung allerdings ziemlich in Frage gestellt worden war), hatten beide Teams überlegt, eine Spielgemeinschaft einzugehen – aus der Zweiter des SEF und der Ersten aus der Luitpoldanlage. Doch daraus wird vorerst nichts. Die SCF-Spieler haben ihr Veto eingelegt, wie zu hören war. Dabei waren sich beide Abteilungsleitungen bereits einig. Die neue Mannschaft (und auch eine mögliche Dritte) wäre als SG unter dem Dach des Sportclubs angetreten. Im Falle des Klassenerhalts sogar in der Kreisklasse.