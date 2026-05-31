Die Seeger lassen nichts mehr anbrennen Kreisligist sichert sich die Vizemeisterschaft und geht in die Aufstiegsrelegation +++ Obergünzburg und Neugablonz stellen die beste Offensive +++ Wertach verabschiedet sich mit einem Sieg in die Kreisklasse von red · Heute, 14:14 Uhr · 0 Leser

Das Einschwören hat geholfen, der TSV Seeg-Hopferau-Eisneberg hat sich den zweiten Platz gesichert und geht nun in die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga. – Foto: Daniel Melzer

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg geht in die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga und trifft in der ersten Runde am Mittwoch (18.30 Uhr) in Untrasried auf den TSV Ottobeuren. Durch den 4:0-Sieg gegen den VfB Durach II hatten sich die Seeger die Vizemeisterschaft in der Kreisliga Süd gesichert und dürfen vom Aufstieg träumen. Dem SSV Wertach hat der abschließende 4:1-Sieg beim FC Füssen zwar nichts mehr genutzt, doch der Absteiger nimmt immerhin ein Erfolgserlebnis mit in die Sommerpause. Die beste Offensivreihen der Liga stellen der TSV Obergünzburg und der BSK Olympia Neugablonz, die zum Abschluss ihr Torkonto auf jeweils 85 Treffer erhöhten.

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg setzte sich deutlich mit 4:0 gegen den VfB Durach II durch. Markus Singer brachte den Vizemeister kurz vor der Pause nach Vorarbeit von Magnus Brenner in Führung (41.). Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Brenner selbst nach Zuspiel von Simon Poppler auf 2:0. Wenig später trug sich auch Poppler in die Torschützenliste ein und stellte nach Vorlage von Stefan Singer auf 3:0 (56.). Phillip Rück sorgte schließlich in der 88. Minute nach Vorarbeit von Alexander Melzer für den Endstand.

Schiedsrichter: Kilian Obermeier (Ottobeuren) - Zuschauer: 130

Im Felsenstadion unterlag die SG Oberstaufen/Stiefenhofen dem SC Untrasried mit 1:2. Untrasried erwischte den besseren Start und ging in der 15. Minute in Führung: Nach Vorarbeit von Alexander Wiest traf Samuel Prinz zum 0:1. Eine Viertelstunde später baute Untrasried den Vorsprung aus, als Wiest nach Zuspiel von Manuel Detzer selbst zum 0:2 einschob. Kurz vor der Pause keimte bei der SG noch einmal Hoffnung auf: Timo Walser verkürzte in der 44. Minute auf 1:2. Trotz aller Bemühungen gelang der SG Oberstaufen/Stiefenhofen in der zweiten Hälfte jedoch kein weiterer Treffer.

Schiedsrichter: Andreas Schindele (Langenargen) - Zuschauer: 63



Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 50



Eine klare Angelegenheit wurde das Duell zwischen dem FC Türksport Kempten und dem FC Blonhofen. Valentin Bauer eröffnete in der 23. Minute den Torreigen und legte nur sechs Minuten später das 0:2 nach. Nach der Pause schraubten die Blonhofer das Ergebnis weiter in die Höhe: Manuel Schwarz stellte auf 0:3 (60.), ehe Julian Bauer innerhalb weniger Minuten mit Treffern in der 61. und 63. Minute auf 0:5 stellte. Valentin Bauer machte mit seinem dritten Treffer das halbe Dutzend voll (64.) und verwandelte später auch einen Elfmeter sicher zum 0:7 (75.). Julian Bauer setzte mit zwei weiteren Treffern in der 77. und 81. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 0:9-Endstand.Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Fabian Härle (Germaringen) - Zuschauer: 200 In der ABT-Arena trennten sich der TSV Kottern II und der Meister FC Oberstdorf mit einem torlosen Unentschieden. Beide Teams kämpften engagiert, doch die Abwehrreihen standen sicher.Schiedsrichter: Fabian Härle (Germaringen) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Bektas Adiyeke (Fuchstal) - Zuschauer: 130 Der TSV Buching/Trauchgau ging beim 1:4 gegen den TSV Obergünzburg leer aus. Patrick Meixner brachte Obergünzburg in der 41. Minute in Führung, ehe Andreas Hanslick mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 19 Minuten (56., 58., 75.) für klare Verhältnisse sorgte. Den Gastgebern gelang durch Simon Lang in der 83. Minute lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand.Schiedsrichter: Bektas Adiyeke (Fuchstal) - Zuschauer: 130



Schiedsrichter: Ali Aygün (Kaufbeuren) - Zuschauer: 80 Im Waldstadion feierte der BSK Olympia Neugablonz einen überzeugenden 3:0-Erfolg gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried. Das Führungstor fiel kurz vor der Pause, als Benjamin Maier in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach Vorarbeit von Can Balcioglu traf. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sadik Sotanaj auf 2:0 – vorbereitet erneut von Maier. Den Schlusspunkt setzte Mendim Haliti in der 85. Minute.Schiedsrichter: Ali Aygün (Kaufbeuren) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100 Im LVM-Fußballpark musste sich der FC Füssen dem Absteiger SSV Wertach mit 1:4 geschlagen geben. Die Wertacher gingen kurz vor der Pause durch Kilian Führer in Führung (39.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marius Führer auf 0:2 (52.), ehe Lukas Steiner mit dem Anschlusstreffer in der 62. Minute noch einmal Hoffnung bei den Füssenern aufkommen ließ. Diese hielt jedoch nur kurz, denn Martin Suntheim stellte praktisch im Gegenzug den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit machte Marco Dieng nach Vorarbeit von David Walther den Auswärtssieg endgültig perfekt.Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100

Ein turbulentes Duell lieferten sich der SV Mauerstetten und der FC Rettenberg, die sich am Ende mit 4:4 trennten. Zunächst schien alles auf einen klaren Auswärtserfolg hinauszulaufen: Quirin Schweiger (29.) sowie Giuseppe Gerace mit einem Doppelpack (34., 39.) sorgten für eine 3:0-Führung der Rettenberger. Doch noch vor der Pause verkürzte Tobias Junginger (45.+1). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Junginger traf zweimal weitere Male (50., 68.), dazwischen verwandelte Martin Wahl einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (52.). Als Mauerstetten die Partie gedreht zu haben schien, rettete Tobias Meitinger dem FC Rettenberg in der Schlussminute immerhin noch einen Punkt.

Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 100