Die „Seagulls“ spielen Europacup

Applaus, Applaus: Fabian Hürzeler hat mit seiner Mannschaft das Saisonziel erreicht. – Foto: IMAGO/Allstar Picture Library

Trainer Fabian Hürzeler und die Fußballer des englischen Erstligisten Brigthon & Hove Albion haben es geschafft: Sie sind für die Conference League qualifiziert.

Das internationale Geschäft sollte es sein, das internationale Geschäft wurde es: Der vom ehemaligen Pipinsrieder Spielertrainer Fabian Hürzeler trainierte englische Erstligist Brighton & Hove Albion ist am letzten Spieltag der Premier-League-Saison 2025/26 noch auf Rang acht gelandet. Damit spielt Hürzelers Mannschaft in der Conferene League. Es ist erst die zweite Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb in der 125-jährigen Vereinshistorie.

Bis der Erfolg feststand, musste allerdings gezittert werden. Denn Brighton ging beim Heimspiel gegen Manchester United leer aus (0:3) und war deshalb auf Hilfe angewiesen. Konkurrenz Brentford spielte in Liverpool 1:1 und blieb damit in der Abschlusstabelle einen Platz hinter den „Seagulls“ (seemöwen), wie die Brighton-Kicker genannt werden. Trotz der klaren Heimniederlage gegen Manchester feierten die Fans Hürzeler und die Mannschaft noch im Stadion.

Der Glaube sei in einer Saison mit Aufs und Abs stets der Schlüssel gewesen, sagte Hürzeler nach dem Abpfiff. Die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb sei definitiv ein Erfolg, „die Spieler arbeiten hart, um sich zu verbessern“.

Für drei der vier Fuballprofis aus dem Landkreis – Mert Kömür (FC Augsburg), Dennis Dressel (SSV Ulm) und Tim Civeja (1. FC Saarbrücken) – gilt das Gleiche: Zukunft offen. Der Vierte, Thomas Keller aus Schwabhausen, ist nach Anlauf seiner Leihe nach Dresden zu seinem Stammverein 1. FC Heidenheim zurückgekehrt.

Civeja verlängert seinen Vertrag in Saarbrücken nicht

Bei Tim Civeja ist zumindest eines sicher: Der aus Dachau stammende Mittelfeldspieler wird den Dittligisten Saarbrücken verlassen. Civeja hat sich nach längeren Verhandlungen entschlossen, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

„Nach drei Jahren, in denen ich mich hier entwickeln konnte, viele besondere Menschen und Freunde fürs Leben finden durfte, möchte ich Danke sagen“, schrieb Civeja auf Instagram. „Auch wenn wir nicht immer unsere Ziele erreichen konnten, bin ich trotzdem unglaublich stolz, ein Teil dieser Geschichte zu sein.“

Dass Civeja weiter Profifußballer sein wird, ist gewiss. „Ich habe mehrere Angebote vorliegen“, sagte Civeja gestern den Dachauer Nachrichten. Eine Entscheidung, wo es hingehen wird, werde in etwa einer Woche fallen. Entgegen anderslautender Meldungen ist sicher: Bundesliga-Aufsteiger Elversberg wird nicht der neue Arbeitgeber des jungen Dachauers sein.

Als 15. in der Abschlusstabelle der Dritten Liga blieb Saarbrücken weit hinter den Erwartungen zurück. Einen versöhnlichen Abschluss für Civeja und seine Kollegen gab es dennoch: Saarbrücken gewann durch einen 4:2-Finalsieg gegen Homburg den saarländischen Landespokal.

Unterdessen verdichten sich die Hinweise, dass Dennis Dressel zum Drittligisten TSV 1860 München zurückkehren wird. Dressel stieg mit Ulm aus der Dritten Liga ab. Wie die Abendzeitung berichtet, soll Löwen-Trainer Markus Kauczinski für eine Verpflichtung des aus Weichs stammenden Mittelfeldspielers sein.

Der 27-jährige Dressel wechselte als Bub vom SV Weichs in die Nachwuchsabteilung des TSV 1860. Bis 2022 blieb er Löwe, machte 109 Spiele für die erste Mannschaft. Dressel wechselte nach Rostock. 2024 schloss sich ein kurzes Engagement beim österreichischen Erstligisten Grazer AK an, ehe es nach Ulm ging.

Mert Kömür bleibt – Stand heute – beim FC Augsburg. Im März verlängerte der aus Dachau stammende Mittelfeldspieler seinen Vertrag beim Bundesligisten. Man sehe Kömür „als zentrales Element des langfristigen Mannschaftsgerüsts“, hieß es beim FCA. Allerdings bemühen sich viele Vereine um den hochtalentierten 20-Jährigen, der als Achter, Zehner und sogar als Sturmspitze spielen kann, was ihn besonders interessant macht.

Letztlich dürfte es an der Höhe des Angebots liegen, ob der FCA mitmacht oder nicht.